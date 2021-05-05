Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
«ПСЖ» проиграл ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Ман Сити» (0:2). Оба мяча забил Марез. Общий счет по сумме двух матчей – 4:1 в пользу «Ман Сити». Счет по красным карточкам – 2:0 в пользу «ПСЖ». В первой игре психанул Гуйе, который получил удаление во втором тайме. Он вообще отметился двумя красными карточками за один розыгрыш Лиги чемпионов.
Новый матч «ПСЖ» и «Ман Сити» – новое удаление. Анхель Ди Мария не реализовал один из главных моментов «ПСЖ» в первом тайме. Отобрал мяч у Бернарду Силвы и пробил мимо пустого угла. Он же психанул на 69-й минуте. Мяч ушел за боковую линию, когда на пути Ди Марии попался Фернандиньо. Сначала он толкнул его рукой, потом – ударил ногой.
Все происходило за пределами поля. Возможно, в этом моменте поехала нога у самого Ди Марии, поэтому и получился такой жесткий удар.
Игроки «ПСЖ» получили от Куйперса еще четыре желтые карточки. Паредес остался без предупреждения, но тоже психовал. Описание одного из моментов: Паредес кинул мяч и задел голову Фодена. Зинченко пришел на разборки – Паредес схватил его за горло. Потом уже Фернандиньо наехал на Зинченко, потому что тот получил карточку.
Мы отдельно рассказывали, что футболисты «ПСЖ» ненавидят судью Куйперса. До этой игры они не проигрывали при его судействе, но постоянно с ним спорили. История конфликта была у Неймара – он говорил о неуважительных высказываниях Куйперса. Теперь возникли новые ветки: Верратти и Эррера рассказывают, что судья посылал игроков «ПСЖ».
Версии расходятся. Эррера говорит, что Куйперс послал Паредеса: «Мы говорим, что нас надо уважать. Если мы выскажем подобное, то получим дисквалификацию на три-четыре матча». Веррати утверждает, что все было в его адрес: «Он дважды сказал это мне. Если я так скажу, то будет дисквалификация на десять игр».
На ход матча все эти события никак не повлияли. «ПСЖ» за всю игру даже ни разу не пробил в створ ворот.