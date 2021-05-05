Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»

«ПСЖ» проиграл ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Ман Сити» (0:2). Оба мяча забил Марез. Общий счет по сумме двух матчей – 4:1 в пользу «Ман Сити». Счет по красным карточкам – 2:0 в пользу «ПСЖ». В первой игре психанул Гуйе, который получил удаление во втором тайме. Он вообще отметился двумя красными карточками за один розыгрыш Лиги чемпионов.

Новый матч «ПСЖ» и «Ман Сити» – новое удаление. Анхель Ди Мария не реализовал один из главных моментов «ПСЖ» в первом тайме. Отобрал мяч у Бернарду Силвы и пробил мимо пустого угла. Он же психанул на 69-й минуте. Мяч ушел за боковую линию, когда на пути Ди Марии попался Фернандиньо. Сначала он толкнул его рукой, потом – ударил ногой.

Все происходило за пределами поля. Возможно, в этом моменте поехала нога у самого Ди Марии, поэтому и получился такой жесткий удар.