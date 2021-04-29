Идрисса Гуйе
Лига чемпионов
ПСЖ
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#Идрисса Гуйе #Лига чемпионов #ПСЖ

Семь игроков удалялись по два раза за еврокубковый сезон. Гуйе из «ПСЖ» – один из них

час назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

«ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в домашнем матче полуфинала Лиги чемпионов. На 77-й минуте удалился Идрисса Гуйе.

Для Гуйе это удаление стало вторым за этот сезон в Лиге чемпионов. До этого он получал красную карточку в матче против «Лейпцига» на групповом этапе.

До Гуйе еще шесть игроков получали по две красные карточки в одном еврокубковом сезоне. Вот они:

  • Альваро Арбелоа – сезон-2012/13;
  • Сервет Четин – сезон-2004/05;
  • Акис Зикос – сезон-2003/04;
  • Эдгар Давидс – сезон-2001/02;
  • Зинедин Зидан – сезон-2000/01;
  • Юрий Ковтун – сезон-1999/00.

У Гуйе нет удаление в Лиге 1. Ему 31 год, играет на позиции полузащитника, проводит в «ПСЖ» второй сезон.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Маркиньос 15
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 64
Марез 71
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Gracenote Live
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