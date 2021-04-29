«ПСЖ» развалился за тайм: Навас проспал навес и пустил через дыру в стенке, Гуйе добил удалением
«ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:2). Все начиналось позитивно: Маркиньос забил уже на 15-й минуте. Его гол – фарт для «ПСЖ». До этого он забивал в двух победных матчах.
У Маркиньоса три гола в сезоне ЛЧ, и все разные – со стандарта, с отскока и выхода один на один. А все пострадавшие – топ-клубы
За первый тайм «ПСЖ» перестрелял «Манчестер Сити» (9:4) и ушел на перерыв с преимуществом, но второй – провал. Там «ПСЖ» меньше владел мячом (37%) и ни разу не пробил в створ.
Переворот начал Кевин Де Брюйне. Он сделал легкий заброс в штрафную площадь – игроки выпрыгивали, но не достали до мяча. Навас не среагировал на закидку и пустил в ворота.
Рияд Марез поддержал. В моменте с назначенным штрафным «ПСЖ» выстроил стенку, под ней лег Марко Верратти. Марез пробил: мяч прошел между Кимпембе и Паредесом, которые не заблокировали удар. В этом сезоне это его второй гол в Лиге чемпионов.
Добивка – удаление Гуйе. Он сфолил на Гюндогане и получил прямую красную карточку. В этом сезоне он уже удалялся в матче с «Лейпцигом». «ПСЖ» заканчивал матч вдесятером и перед ответным матчем имеет против себя два гостевых гола.
«Манчестер Сити» выиграл 10-й матч из 11-ти в этой Лиге чемпионов, «ПСЖ» проиграл в четвертый раз (дважды – в группе, дважды – в плей-офф).
«ПСЖ» ни разу не брал ЛЧ, но в прошлом сезоне дошел до финала, где проиграл «Баварии». Ответный матч с «Манчестер Сити» пройдет 5 мая.