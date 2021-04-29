«ПСЖ» развалился за тайм: Навас проспал навес и пустил через дыру в стенке, Гуйе добил удалением

За первый тайм «ПСЖ» перестрелял «Манчестер Сити» (9:4) и ушел на перерыв с преимуществом, но второй – провал. Там «ПСЖ» меньше владел мячом (37%) и ни разу не пробил в створ.

Переворот начал Кевин Де Брюйне. Он сделал легкий заброс в штрафную площадь – игроки выпрыгивали, но не достали до мяча. Навас не среагировал на закидку и пустил в ворота.