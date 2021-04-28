У Маркиньоса три гола в сезоне ЛЧ, и все разные – со стандарта, с отскока и выхода один на один. А все пострадавшие – топ-клубы

Маркиньос открыл счет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, где встречались «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Это уже третий его гол в сезоне ЛЧ, и страдают от него только суперклубы – сначала это был «МЮ» (в группе), затем «Бавария» (в 1/4), теперь и «Ман Сити» (в 1/2).

Маркиньос – защитник, и можно было бы предположить, что все свои голы он забивает прямыми ударами после розыгрыша стандартов. Отчасти правда – на стандартах, но уникальность в том, что даже эти три гола были забиты по-разному .

В ворота «МЮ» он забил, протолкнув мяч ногой на линии вратарской – вовремя оказался на отскоке: