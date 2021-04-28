Маркиньос
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#Маркиньос #Лига чемпионов #ПСЖ

У Маркиньоса три гола в сезоне ЛЧ, и все разные – со стандарта, с отскока и выхода один на один. А все пострадавшие – топ-клубы

вчера, 23:13

Keystone Press Agency / Global Look Press

Маркиньос открыл счет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, где встречались «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Это уже третий его гол в сезоне ЛЧ, и страдают от него только суперклубы – сначала это был «МЮ» (в группе), затем «Бавария» (в 1/4), теперь и «Ман Сити» (в 1/2).

Маркиньос – защитник, и можно было бы предположить, что все свои голы он забивает прямыми ударами после розыгрыша стандартов. Отчасти правда – на стандартах, но уникальность в том, что даже эти три гола были забиты по-разному.

В ворота «МЮ» он забил, протолкнув мяч ногой на линии вратарской – вовремя оказался на отскоке:

С «Баварией» вообще принял длинную передачу и реализовал выход один на один:

А с «Ман Сити» забил стандартно – вбил мяч головой после подачи углового:

Три гола – и все разным стилем, что для защитника еще более ценно.

Еще одна уникальность: Маркиньос – единственный защитник в истории Лиги чемпионов, который забивал в четвертьфинале и полуфинале в двух сезонах подряд. Прошлым летом он отличился в игре с «Аталантой», а потом расстроил еще и «Лейпциг».

Интересно, а как с разнообразием было там?

«Аталанте» забил с прострела, оказавшись вообще на месте центрфорварда:

Ну а «Лейпцигу» положил головой – тут все понятно:

Маркиньос просто обожает Лигу чемпионов: он забивает там даже чаще, чем во внутренних турнирах во Франции за последние два года. В начале 2020-го у него был гол «Реймсу» в Кубке лиги, дубль в ворота «Бордо», забитый мяч «Ницце» – это четыре.

А в ЛЧ – целых пять. Четыре из которых – на поздних стадиях плей-офф.

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