Бензема играет с перебинтованным мизинцем больше двух лет. Однажды он отказался от операции – чтобы не пропускать слишком много матчей

13 января 2019 года в матче с «Бетисом» Бензема неудачно упал и сломал мизинец. Врачи настаивали на операции, но Бензема отказался – так он пропустил бы больше двух недель. После общения и восстановлений с врачами «Реала» Бензема отдыхал 4 дня, пропустил один матч, а потом спокойно вернулся к тренировкам.

Про ту травму он говорил:

«Один из самых неприятных моментов в моей жизни. Я за пару секунд почувствовал разную боль. Сначала мне будто кто-то бил по нему камнем. Потом будто его резали. Я показал палец клубному врачу. Он сказал, что все будет в порядке. Я сомневался».

Что известно по этой травме Бензема:

• На месте перелома у Бензема образовалась огромная шишка. Из-за нее Бензема боялся ложиться на операцию – врачи говорили, что после такого эффекта результат будет непредсказуемым (то есть он мог восстанавливаться около месяца).