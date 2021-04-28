Бензема играет с перебинтованным мизинцем больше двух лет. Однажды он отказался от операции – чтобы не пропускать слишком много матчей
Замечали, что Карим Бензема почти всегда играет с перебинтованной правой ладонью? Причем она не просто забинтована – там есть небольшой компресс на мизинце.
13 января 2019 года в матче с «Бетисом» Бензема неудачно упал и сломал мизинец. Врачи настаивали на операции, но Бензема отказался – так он пропустил бы больше двух недель. После общения и восстановлений с врачами «Реала» Бензема отдыхал 4 дня, пропустил один матч, а потом спокойно вернулся к тренировкам.
Про ту травму он говорил:
«Один из самых неприятных моментов в моей жизни. Я за пару секунд почувствовал разную боль. Сначала мне будто кто-то бил по нему камнем. Потом будто его резали. Я показал палец клубному врачу. Он сказал, что все будет в порядке. Я сомневался».
Что известно по этой травме Бензема:
• На месте перелома у Бензема образовалась огромная шишка. Из-за нее Бензема боялся ложиться на операцию – врачи говорили, что после такого эффекта результат будет непредсказуемым (то есть он мог восстанавливаться около месяца).
• Врачи «Реала» запретили ему делать резкие движения правой рукой. Во время тренировок и матчей он должен быть со специальной шиной (иногда он забивает на это правило). В обычной жизни – без нее, но следить за пальцем.
Спустя почти два года шишка на мизинце правой руки у Бензема сохраняется. Это видно даже по его постам соцсетях.
• Бензема даже ломал тот мизинец еще раз, но от операции отказывался по той же причине.
• В Испании были слухи, что из-за повторного перелома Бензема не может нормально двигать пальцем. Но это неправда – моторика мизинца сохранилась. Просто мягкие ткани не успели/не могут восстановиться до конца.
Зидана тоже часто спрашивали про ту травму Бензема. Он спокойно отвечал: «Лучше спросите подробности у Карима. Он говорит, что в полном порядке. Да и вы видите, что палец не мешает ему показывать отличную игру. Он уже не маленький. Сам знает, как поступить лучше. У него есть указания от наших врачей, которые он соблюдает».
И Бензема – не единственный нападающий «Реала», который носит повязку на ладони. Косоваре Аслани из женской команды сломала большой палец на левой руке в августе 2019-го. С тех пор перед каждым матчем она бинтует руку.