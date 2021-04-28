Карим Бензема
Лига чемпионов
Реал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Карим Бензема #Лига чемпионов #Реал

Бензема играет с перебинтованным мизинцем больше двух лет. Однажды он отказался от операции – чтобы не пропускать слишком много матчей

3 часа назад

Замечали, что Карим Бензема почти всегда играет с перебинтованной правой ладонью? Причем она не просто забинтована – там есть небольшой компресс на мизинце.

13 января 2019 года в матче с «Бетисом» Бензема неудачно упал и сломал мизинец. Врачи настаивали на операции, но Бензема отказался – так он пропустил бы больше двух недель. После общения и восстановлений с врачами «Реала» Бензема отдыхал 4 дня, пропустил один матч, а потом спокойно вернулся к тренировкам.

Про ту травму он говорил:

«Один из самых неприятных моментов в моей жизни. Я за пару секунд почувствовал разную боль. Сначала мне будто кто-то бил по нему камнем. Потом будто его резали. Я показал палец клубному врачу. Он сказал, что все будет в порядке. Я сомневался».

Что известно по этой травме Бензема:

• На месте перелома у Бензема образовалась огромная шишка. Из-за нее Бензема боялся ложиться на операцию – врачи говорили, что после такого эффекта результат будет непредсказуемым (то есть он мог восстанавливаться около месяца).

• Врачи «Реала» запретили ему делать резкие движения правой рукой. Во время тренировок и матчей он должен быть со специальной шиной (иногда он забивает на это правило). В обычной жизни – без нее, но следить за пальцем.

Спустя почти два года шишка на мизинце правой руки у Бензема сохраняется. Это видно даже по его постам соцсетях.

• Бензема даже ломал тот мизинец еще раз, но от операции отказывался по той же причине.

• В Испании были слухи, что из-за повторного перелома Бензема не может нормально двигать пальцем. Но это неправда – моторика мизинца сохранилась. Просто мягкие ткани не успели/не могут восстановиться до конца.

Зидана тоже часто спрашивали про ту травму Бензема. Он спокойно отвечал: «Лучше спросите подробности у Карима. Он говорит, что в полном порядке. Да и вы видите, что палец не мешает ему показывать отличную игру. Он уже не маленький. Сам знает, как поступить лучше. У него есть указания от наших врачей, которые он соблюдает».

И Бензема – не единственный нападающий «Реала», который носит повязку на ладони. Косоваре Аслани из женской команды сломала большой палец на левой руке в августе 2019-го. С тех пор перед каждым матчем она бинтует руку.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, XinHua/Global Look Press
Еще по теме
Похоже, никто на свете не мажет верные голевые моменты чаще Вернера. С метра запускает выше, путается в ногах и бьет в соперника
«Реал» и «Челси» судит полицейский. Он не бросил службу ради футбола и до сих пор грустит из-за ошибки из 2012-го
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Карим Бензема
#Лига чемпионов
#Реал