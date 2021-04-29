Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ» в начале января 2021-го. Что при нем изменилось:
🏋️ Ввел утренние тренировки.
🏋️ Повысил их интенсивность. «Что, уже устали?» – одна из фраз в январе, пока игроков гонял фитнесс-тренер.
🏋️ Рекомендовал поменьше болтать на тренировках и работать усерднее.
ESPN передавал слова источника: «Уже чувствуем разницу по сравнению с Тухелем. Он временами мягкий, временами – жесткий. Он очень отличается». Об интенсивности тренировок Почеттино было известно и раньше, а еще он пристально за ними следит и записывает каждую.
Но в «ПСЖ» он включил этот режим прямо посреди сезона. Травмы игроков «ПСЖ» за период с января по апрель (готовьтесь скроллить):
🚑 Навас – три травмы, одна из них – мышечная.
🚑 Летеллье – три травмы.
🚑 Маркиньос – две травмы, обе – мышечные.
🚑 Керер – мышечная травма.
🚑 Диалло – две травмы.
🚑 Флоренци – три травмы, все – мышечные.
🚑 Курзава – травма.
🚑 Дагба – травма.
🚑 Вератти – четыре травмы.
🚑 Данилу – травма.
🚑 Эррера – две травмы.
🚑 Рафинья – травма.
🚑 Неймар – травма.
🚑 Икарди – две травмы.
🚑 Кин – мышечная травма.
🚑 Сарабия – две травмы.
🚑 Ди Мария – травма.
🚑 Мбаппе – повреждение перед игрой с «Сити».
Медперсонал «ПСЖ» в 2021-м, мягко говоря, не скучает. Лечил он и самого Почеттино, который получил травму в марте – перенапряг мышцы на одной из тренировок своей команды.
Почеттино работает в «ПСЖ» почти четыре месяца. Просто несколько цифр, которые могут не быть ключевыми, но выглядят логично, если вспоминать об увеличении нагрузок и травмах игроков. И если понимать, что в основной обойме целых 16 игроков в возрасте 27 лет и старше.
📉 «ПСЖ» за это время пропустил 24 гола во всех турнирах. Две трети – это 16 – во втором тайме.
📉 Четверть из них – это шесть голов – были пропущены в последние 15 минут.
📉 Из-за двух таких голов (на 80-й и 90+1) «ПСЖ» проиграл «Лорьяну», хотя вел 2:1.
📉 В игре с «Нантом» «ПСЖ» вел 1:0 до перерыва, но пропустил дважды во втором тайме и проиграл. Ровно та же история, что в полуфинале против «Ман Сити».
📉 «ПСЖ» громил «Лион» 4:0, но пропустил дважды за последние полчаса.
📉 Но здесь есть и позитивный момент – 3:2 с «Сент-Этьеном» сложились в последние 12 минут, то есть «ПСЖ» в конце даже забил три. Но и пропустил дважды тоже.
📉 Хотя по забитым голам закономерности нет. По таймам все ровно – 16:15.
Тренировки Почеттино и в «Тоттенхэме» выдерживали не все. Из-за них, например, ушел Мусса Дембеле: «Это одна из причин. Не потому что они не приносили успеха, а потому что они просто изматывали. Требовалась двойная самоотдача, а мое тело было уже далеко не таким, как раньше».
Daily Mail в 2019-м писал: по мнению игроков «Тоттенхэма», именно изнуряющие тренировки Почеттино стали причиной неудачного старта команды в сезоне. «Тоттенхэм» тогда болтался в середине таблицы АПЛ и еще влетел 2:7 «Баварии» в ЛЧ (кстати, пропустив пять во втором тайме). После той публикации Почеттино побыл тренером еще месяц, а потом был уволен.
В «ПСЖ» пока все тихо, но клуб серьезно ухудшил шансы на выход в финал ЛЧ. И еще немаловажный факт: «Ман Сити» перед ответной игрой легко может позволить себе ротацию – он уже почти чемпион в Англии и играет против середняка «Кристал Пэлас». «ПСЖ» же предстоит серьезная борьба за титул: за четыре тура до конца он отстает от лидирующего «Лилля» на очко.
Отдыхать некогда совсем.