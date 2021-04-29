Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах

Почеттино работает в «ПСЖ» почти четыре месяца. Просто несколько цифр, которые могут не быть ключевыми, но выглядят логично, если вспоминать об увеличении нагрузок и травмах игроков. И если понимать, что в основной обойме целых 16 игроков в возрасте 27 лет и старше.

📉 «ПСЖ» за это время пропустил 24 гола во всех турнирах. Две трети – это 16 – во втором тайме .

📉 Четверть из них – это шесть голов – были пропущены в последние 15 минут .

📉 Из-за двух таких голов (на 80-й и 90+1) «ПСЖ» проиграл «Лорьяну», хотя вел 2:1.

📉 В игре с «Нантом» «ПСЖ» вел 1:0 до перерыва, но пропустил дважды во втором тайме и проиграл. Ровно та же история, что в полуфинале против «Ман Сити».

📉 «ПСЖ» громил «Лион» 4:0, но пропустил дважды за последние полчаса.

📉 Но здесь есть и позитивный момент – 3:2 с «Сент-Этьеном» сложились в последние 12 минут, то есть «ПСЖ» в конце даже забил три. Но и пропустил дважды тоже.

📉 Хотя по забитым голам закономерности нет. По таймам все ровно – 16:15.