Маурисио Почеттино
ПСЖ
Тоттенхэм
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#Маурисио Почеттино #ПСЖ #Тоттенхэм

Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах

час назад

Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ» в начале января 2021-го. Что при нем изменилось:

🏋️ Ввел утренние тренировки.

🏋️ Повысил их интенсивность. «Что, уже устали?» – одна из фраз в январе, пока игроков гонял фитнесс-тренер.

🏋️ Рекомендовал поменьше болтать на тренировках и работать усерднее.

ESPN передавал слова источника: «Уже чувствуем разницу по сравнению с Тухелем. Он временами мягкий, временами – жесткий. Он очень отличается». Об интенсивности тренировок Почеттино было известно и раньше, а еще он пристально за ними следит и записывает каждую.

Но в «ПСЖ» он включил этот режим прямо посреди сезона. Травмы игроков «ПСЖ» за период с января по апрель (готовьтесь скроллить):

🚑 Навас – три травмы, одна из них – мышечная.

🚑 Летеллье – три травмы.

🚑 Маркиньос – две травмы, обе – мышечные.

🚑 Керер – мышечная травма.

🚑 Диалло – две травмы.

🚑 Флоренци – три травмы, все – мышечные.

🚑 Курзава – травма.

🚑 Дагба – травма.

🚑 Вератти – четыре травмы.

🚑 Данилу – травма.

🚑 Эррера – две травмы.

🚑 Рафинья – травма.

🚑 Неймар – травма.

🚑 Икарди – две травмы.

🚑 Кин – мышечная травма.

🚑 Сарабия – две травмы.

🚑 Ди Мария – травма.

🚑 Мбаппе – повреждение перед игрой с «Сити».

Медперсонал «ПСЖ» в 2021-м, мягко говоря, не скучает. Лечил он и самого Почеттино, который получил травму в марте – перенапряг мышцы на одной из тренировок своей команды.

Почеттино работает в «ПСЖ» почти четыре месяца. Просто несколько цифр, которые могут не быть ключевыми, но выглядят логично, если вспоминать об увеличении нагрузок и травмах игроков. И если понимать, что в основной обойме целых 16 игроков в возрасте 27 лет и старше.

📉 «ПСЖ» за это время пропустил 24 гола во всех турнирах. Две трети – это 16 – во втором тайме.

📉 Четверть из них – это шесть голов – были пропущены в последние 15 минут.

📉 Из-за двух таких голов (на 80-й и 90+1) «ПСЖ» проиграл «Лорьяну», хотя вел 2:1.

📉 В игре с «Нантом» «ПСЖ» вел 1:0 до перерыва, но пропустил дважды во втором тайме и проиграл. Ровно та же история, что в полуфинале против «Ман Сити».

📉 «ПСЖ» громил «Лион» 4:0, но пропустил дважды за последние полчаса.

📉 Но здесь есть и позитивный момент – 3:2 с «Сент-Этьеном» сложились в последние 12 минут, то есть «ПСЖ» в конце даже забил три. Но и пропустил дважды тоже.

📉 Хотя по забитым голам закономерности нет. По таймам все ровно – 16:15.

Тренировки Почеттино и в «Тоттенхэме» выдерживали не все. Из-за них, например, ушел Мусса Дембеле: «Это одна из причин. Не потому что они не приносили успеха, а потому что они просто изматывали. Требовалась двойная самоотдача, а мое тело было уже далеко не таким, как раньше».

Daily Mail в 2019-м писал: по мнению игроков «Тоттенхэма», именно изнуряющие тренировки Почеттино стали причиной неудачного старта команды в сезоне. «Тоттенхэм» тогда болтался в середине таблицы АПЛ и еще влетел 2:7 «Баварии» в ЛЧ (кстати, пропустив пять во втором тайме). После той публикации Почеттино побыл тренером еще месяц, а потом был уволен.

В «ПСЖ» пока все тихо, но клуб серьезно ухудшил шансы на выход в финал ЛЧ. И еще немаловажный факт: «Ман Сити» перед ответной игрой легко может позволить себе ротацию – он уже почти чемпион в Англии и играет против середняка «Кристал Пэлас». «ПСЖ» же предстоит серьезная борьба за титул: за четыре тура до конца он отстает от лидирующего «Лилля» на очко.

Отдыхать некогда совсем.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / imago sportfotodienst / Global Look Press
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