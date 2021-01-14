📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
В сентябре 2020-го «ПСЖ» и «Марсель» зарубились в добавленное время – пять удалений за минуту. Вот тут все подробности той жары.
Самый скандальный момент случился, когда Неймар стукнул сзади по голове Альваро Гонсалеса. За это он получил красную карточку. А после игры Неймар назвал Гонсалеса расистом. Специалисты по чтению по губам даже подтвердили, что Гонсалес произнес слово «обезьяна». Но Лига отказалась возбуждать дело из расизма – недостаточно доказательств.
Плюс под подозрением в расизме был сам Неймар. Были свидетели, которые сказали: он назвал игрока «Марселя» Хироки Сакаи «сраным китайцем».
Но дисквалификацию в четыре матча получил лишь Анхель Ди Мария – во время потасовки он плюнул в сторону Гонсалеса.
После матча Неймар и Гонсалес продолжали конфликтовать через медиа:
Гонсалес: «Расизму нет места. У меня чистая карьера. Нужно учиться проигрывать и принимать поражения».
Неймар: «Ты не мужчина, раз не признаешь ошибки. Я не уважаю тебя, тебе не хватает мужества. Будь мужиком, чувак. Ты расист!»
По словам Гонсалеса, он испытывал после матча сильное давление – два миллиона сообщений в вотсапе с угрозами:
«Мне писали, что приедут ко мне домой и убьют меня. В одном из сообщений говорилось про магазин, в котором работают мои родители. Они писали, что убьют и их. Я испугался, потому что раньше с таким не сталкивался. Я не спал».
Гонсалес предлагал клубу расторгнуть контракт, чтобы остановить волну хейта. Но «Марсель» публично поддержал его.
Новый эпизод в конфликте Неймара и Гонсалеса случился после Суперкубка Франции в этом январе. «ПСЖ» победил 2:1: у Неймара победный гол с пенальти, а у Гонсалеса – желтая карточка за подножку Неймару.
Но теперь их разборка перенеслась в твиттер.
Гонсалес: «Мои родители всегда учили выносить мусор» + фото, где он останавливает Неймара на поле.
Неймар: «А вы уже забыли, каково выигрывать трофеи».
Гонсалес: «А ты тень короля» + фото Пеле
Неймар: «А ты моя тень. Я тебя сделал знаменитым, на здоровье»
В следующий раз «ПСЖ» и «Марсель» сыграют седьмого февраля в Лиге 1.