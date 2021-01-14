📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»

Плюс под подозрением в расизме был сам Неймар. Были свидетели, которые сказали: он назвал игрока «Марселя» Хироки Сакаи «сраным китайцем».

Но дисквалификацию в четыре матча получил лишь Анхель Ди Мария – во время потасовки он плюнул в сторону Гонсалеса.

После матча Неймар и Гонсалес продолжали конфликтовать через медиа:

Гонсалес: «Расизму нет места. У меня чистая карьера. Нужно учиться проигрывать и принимать поражения».

Неймар: «Ты не мужчина, раз не признаешь ошибки. Я не уважаю тебя, тебе не хватает мужества. Будь мужиком, чувак. Ты расист!»

По словам Гонсалеса, он испытывал после матча сильное давление – два миллиона сообщений в вотсапе с угрозами:

«Мне писали, что приедут ко мне домой и убьют меня. В одном из сообщений говорилось про магазин, в котором работают мои родители. Они писали, что убьют и их. Я испугался, потому что раньше с таким не сталкивался. Я не спал».

Гонсалес предлагал клубу расторгнуть контракт, чтобы остановить волну хейта. Но «Марсель» публично поддержал его.

Новый эпизод в конфликте Неймара и Гонсалеса случился после Суперкубка Франции в этом январе. «ПСЖ» победил 2:1: у Неймара победный гол с пенальти, а у Гонсалеса – желтая карточка за подножку Неймару.