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#Неймар #Футбол #ПСЖ #Марсель #Лига 1 #Суперкубок Франции

📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»

3 часа назад

В сентябре 2020-го «ПСЖ» и «Марсель» зарубились в добавленное время – пять удалений за минуту. Вот тут все подробности той жары.

Самый скандальный момент случился, когда Неймар стукнул сзади по голове Альваро Гонсалеса. За это он получил красную карточку. А после игры Неймар назвал Гонсалеса расистом. Специалисты по чтению по губам даже подтвердили, что Гонсалес произнес слово «обезьяна». Но Лига отказалась возбуждать дело из расизма – недостаточно доказательств. 

imago-images.de / global look press

Плюс под подозрением в расизме был сам Неймар. Были свидетели, которые сказали: он назвал игрока «Марселя» Хироки Сакаи «сраным китайцем».

Но дисквалификацию в четыре матча получил лишь Анхель Ди Мария – во время потасовки он плюнул в сторону Гонсалеса.

После матча Неймар и Гонсалес продолжали конфликтовать через медиа:

Гонсалес: «Расизму нет места. У меня чистая карьера. Нужно учиться проигрывать и принимать поражения».

Неймар: «Ты не мужчина, раз не признаешь ошибки. Я не уважаю тебя, тебе не хватает мужества. Будь мужиком, чувак. Ты расист!»

По словам Гонсалеса, он испытывал после матча сильное давление – два миллиона сообщений в вотсапе с угрозами:

«Мне писали, что приедут ко мне домой и убьют меня. В одном из сообщений говорилось про магазин, в котором работают мои родители. Они писали, что убьют и их. Я испугался, потому что раньше с таким не сталкивался. Я не спал».

Гонсалес предлагал клубу расторгнуть контракт, чтобы остановить волну хейта. Но «Марсель» публично поддержал его.

Новый эпизод в конфликте Неймара и Гонсалеса случился после Суперкубка Франции в этом январе. «ПСЖ» победил 2:1: у Неймара победный гол с пенальти, а у Гонсалеса – желтая карточка за подножку Неймару.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Но теперь их разборка перенеслась в твиттер.

Гонсалес: «Мои родители всегда учили выносить мусор» + фото, где он останавливает Неймара на поле.

Неймар: «А вы уже забыли, каково выигрывать трофеи».

Гонсалес: «А ты тень короля» + фото Пеле

Неймар: «А ты моя тень. Я тебя сделал знаменитым, на здоровье»

В следующий раз «ПСЖ» и «Марсель» сыграют седьмого февраля в Лиге 1.

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