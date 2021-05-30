Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?

В основном информацию о романе разгонял английский таблоид. Который регулярно ошибается

Они подписаны друг на друга в инстаграме, но никаких прямых подтверждений их романа нет. Ни Сафарова, ни Неймар ни разу не комментировали эту тему. Основную информацию о тайном романе распространял британский таблоид The Sun – газета, чьи инсайды часто не сбываются и которая неоднократно получала иски за клевету и ложные факты.

Проблемы с репутацией есть у всех разделов The Sun – в том числе спортивного. Один из множества примеров: The Sun примерно каждое трансферное окно уже полтора года говорит об уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» и ссылается на некие «источники из окружения игрока». Но Роналду до сих пор играет за «Ювентус».

Основные факты о романе Сафаровой и Неймара по версии The Sun собраны здесь. Главное оттуда в кратком пересказе:

Перед всеми они притворялись друзьями.

Но друзья Неймара знали об отношениях.

Сафарова несколько раз приезжала в Париж, была на вечеринке в честь дня рождения Неймара и даже летала с ним в Барселону.

Вот еще слова источника: «Ей нравится быть в компании известных людей. Она часто ходит в клубы, где развлекаются знаменитости».

Сын Неймара: он полный блондин, родители живут в разных странах

Больше какой-либо серьезной информации нет.

Наша оценка по итогам фактчекинга: романа не было, потому что у этого факта нет ни одного надежного подтверждения. Подписи под фото без контекста ничего не означают.

Что еще надо знать про Катерину Сафарову

- Еще до «Холостяка» участвовала в испанском реалити-шоу «Остров соблазнов». The Sun писал, что именно в Барселоне (премьера шоу состоялась в феврале-2020) они познакомились с Неймаром.

- Ей 22 года.

- Она прожила десять лет в Барселоне и закончила Британский университет по направлению «Международный бизнес».

- Сейчас она переехала в Россию.

- После финала шоу «Холостяк» в ее инстаграме 1,5 млн подписчиков.