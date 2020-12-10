Клубы плей-офф Лиги чемпионов: четыре новичка, не из топ-5 лиг – только «Порту»

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Для клубов из России все грустно: только «Краснодар» занял третье место и попал в еврокубковую весну. «Зенит» и «Локомотив» остались на последних местах в своих группах.

Что еще нужно знать:

🇪🇦 🇩🇪 Испания и Германия представлены в плей-офф сразу четырьмя клубами.

⏫ 12 из 16 участников плей-офф ЛЧ сезона-2019/20 вышли туда снова.

🏆 «Севилья», «Порту», «Лацио» и «Боруссия» М – новые клубы, ели сравнивать с прошлым плей-офф.

⬆️ «Порту» – единственный клуб не из топ-5 лиг, который попал в плей-офф Лиги чемпионов.

⚡️ «Порту» набрал в группе 13 очков. Это больше, чем сумма у трех клубов из России (9).

✖️ «Зенит», «Ренн» и «Ференцварош» – худшие команды группового этапа. Они набрали по одному очку.

⚽️ Мората, Неймар, Рэшфорд и Холанд – главные бомбардиры ЛЧ. У них по шесть голов, но у Мораты еще есть ассист.