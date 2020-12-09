16-летний тип из «Боруссии» уже играет в Лиге чемпионов (рекорд). Ради него Бундеслига поменяла правила
Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии» прямо сейчас:
✔️ Самый молодой игрок в истории Бундеслиги. На момент выхода на поле ему исполнилось 16 лет и один день.
✔️ Самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов. На игру с «Зенитом» вышел в 16 лет и 18 дней.
✔️ Уже сыграл в трех матчах Бундеслиги и в одной игре Лиги чемпионов. «Боруссия» заявила его сразу, когда смогла по регламенту.
Изменение правил Бундеслиги и контракт с Nike на 10 миллионов
Красивая история из детства Мукоко. В четыре года он сидел вместе с бабушкой и дедушкой в камерунской столице Яунде. Тогда по телевизору шел полуфинал Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» – тогда же Мукоко влюбился в футбол. Об этом узнал отец, который позже забрал его в футбольную школу уже для профессиональных занятий.
Юссуфа Мукоко впервые стал широко известен еще в 2017 году. За «Боруссию» он уже играл в команде 17-летних в момент, когда ему самому было только 12. Мукоко забивал по два-три мяча почти в каждом матче. В 14 лет он перешел в команду постарше, сыграл за «Боруссию» в юношеской Лиге чемпионов. И там тоже стал самым молодым автором гола.
В 14 Мукоко подписал спонсорский контракт с Nike на 10 миллионов евро. За это критиковали и Nike, и самого Мукоко. Тот оправдывался, что не слушает все разговоры вокруг себя. Общается лишь с отцом, агентом и Ларсом Риккеном. Риккен отвечает в «Боруссии» за работу с молодежью, поэтому ограждал Мукоко от лишнего внимания.
Сам Риккен рассказывал, что в молодежной команде «Боруссии» так не оберегали еще ни одного игрока. И тут же признавал правильное отношение к карьере от самого Мукоко: «Он никогда не был игроком, который полагался только на свой талант. Постоянно развивался, каждый год. Иногда я встречал его в тренажерном зале уже в семь утра».
Еще весной 2020-го Бундеслига максимально приблизила дебют Мукоко во взрослом футболе. Для этого поменялся минимальный возраст, когда игрок может дебютировать в высшем немецком дивизионе. Раньше можно было дебютировать только в год, когда исполнится 17. Теперь достаточно дождаться 16-летия.
«Боруссия» тоже готовилась к дебюту Мукоко за основную команду. Летом он уже тренировался с основным составом, даже работал вместе с Марко Ройсом. О Мукоко говорили все руководители «Боруссии» – реклама началась еще за пару лет до дебюта. Вот всего одно видео от Бундеслиги, которое показывает полное доминирование Мукоко на молодежном уровне.
Главный талант мира на тренировке, которая изменила все
Мукоко не всегда был в молодежной команде «Боруссии». В 2016-м он переехал из Санкт-Паули, где занимался в местном клубе. Тогда оказался в «Боруссии», а потом связал с этим клубом все планы на будущее: «Хочу заиграть здесь на профессиональном уровне, выиграть Лигу чемпионов и взять «Золотой мяч». Transfermarkt сейчас оценивает его в 10 миллионов евро.
Михаэль Файхтенбайнер работал с Мукоко, когда тому было 12. Он вспоминал, что по комплекции Мукоко отлично подходил для игры с ребятами постарше. Файхтенбайнер даже жалел Мукоко из-за чрезмерного внимания: «Мне иногда было его жалко, когда таблоиды думали, что им нужно обязательно посвятить двойную страницу 12-летнему парню из школы».
Многомиллионного ценника, перехода в «Боруссию» и внимания всей Европы могло не быть. Когда Мукоко пришел на первую тренировку в «Санкт-Паули», его даже не хотели просматривать. Всех уговорил скаут Марко Фельдхузен. Женщина уже выгоняла его с тренировки, когда Фельдхузен попросил дать ему мяч. Тогда Мукоко показал, что он лучше остальных игроков.
Мукоко много раз подозревался в переписанном возрасте. Здесь уже помог отец, который зарегистрировал сына в немецком посольстве сразу после его рождения. Футбольная ассоциация Германии разбиралась в документах и все перепроверяла. Вывод такой: возраст Мукоко везде указан правильно, никакой ошибки быть не может.
Мукоко всегда имел карьерные предложения. Сам он рассказывал, что выбрал Дортмунд из-за проекта с молодыми игроками. Пока сбываются все вещи, которые Мукоко услышал от руководителей «Боруссии». Одна проблема – слишком большое давление. Во многом из-за него в «Милане» провалился Мастур, который тоже считался талантом.
Сейчас «Боруссия» действительно собирает состав из молодежи. Приехал Джуд Беллингем, до этого заиграли Санчо и Холанд. Джованни Рейна старше Мукоко на два года, но именно их связка – главная перспектива «Боруссии» на ближайшие годы. Мукоко говорит, что в обычной жизни они раньше не понимали друг друга из-за разных языков, но на поле все получается.
В 16 лет Мукоко получает признание даже от Эрлинга Холанда. Исторический выход Мукоко за взрослую команду «Боруссии» состоялся в матче с «Гертой». Тогда он как раз заменил Холанда, который оформил покер. Потом Холанд изображал злость на замену – хотел забить еще. А по поводу Мукоко сказал: «Самый большой мировой талант. А я в 20 лет уже старею».
Послание для Мукоко оставил и Нури Шахин. Именно его рекорд по самому раннему дебюту в Бундеслиге перекрыл Мукоко. Шахин дал ему такой совет на будущее: «Пока только светит солнышко, дождливых дней еще не было. Но они наступят. Поэтому важно, чтобы вокруг вас были хорошие люди. С ними осознаешь, что плохие дни – это тоже часть футбола».