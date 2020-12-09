16-летний тип из «Боруссии» уже играет в Лиге чемпионов (рекорд). Ради него Бундеслига поменяла правила

Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии» прямо сейчас:

✔️ Самый молодой игрок в истории Бундеслиги. На момент выхода на поле ему исполнилось 16 лет и один день.

✔️ Самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов. На игру с «Зенитом» вышел в 16 лет и 18 дней.

✔️ Уже сыграл в трех матчах Бундеслиги и в одной игре Лиги чемпионов. «Боруссия» заявила его сразу, когда смогла по регламенту.

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Красивая история из детства Мукоко. В четыре года он сидел вместе с бабушкой и дедушкой в камерунской столице Яунде. Тогда по телевизору шел полуфинал Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» – тогда же Мукоко влюбился в футбол. Об этом узнал отец, который позже забрал его в футбольную школу уже для профессиональных занятий.

Юссуфа Мукоко впервые стал широко известен еще в 2017 году. За «Боруссию» он уже играл в команде 17-летних в момент, когда ему самому было только 12. Мукоко забивал по два-три мяча почти в каждом матче. В 14 лет он перешел в команду постарше, сыграл за «Боруссию» в юношеской Лиге чемпионов. И там тоже стал самым молодым автором гола.