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Джейдон Санчо
№7
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 марта 2000 (20) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Заруба Англии и Косово – важные 5:3, которые мы запомним надолго
#Косово
11 сентября 2019, 00:05
Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился
#Бавария
12 мая 2019, 13:40
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
#Джейдон Санчо
06 мая 2019, 22:19
Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства
#Серхио Агуэро
10 апреля 2019, 13:55