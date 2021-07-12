Англия провалила серию пенальти из-за замен. Трое запасных промазали – включая двоих, которые вышли специально под пенальти

В ситуации с Сака другая драма. Во-первых, в сентябре ему исполнится лишь 20 лет. Во-вторых, за всю карьеру на взрослом уровне (2 сезона) он ни разу не бил пенальти. Этот, который стал решающим в финале Евро, был его первым пенальти – и сразу промах.

«Арсенал», за который играет Сака, уже отреагировал на этот момент: «Футбол может быть жестоким. Но ты сильный и храбрый. Мы гордимся тобой и будем гордиться. Ждем тебя обратно».

Саутгейт тоже утешал Сака: