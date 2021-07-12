Англия
Евро-2020
Маркус Рэшфорд
Джейдон Санчо
Букайо Сака
Италия
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#Англия #Евро-2020 #Италия #Букайо Сака #Джейдон Санчо #Маркус Рэшфорд

Англия провалила серию пенальти из-за замен. Трое запасных промазали – включая двоих, которые вышли специально под пенальти

час назад

Сборная Италии – чемпион Европы. Пропустила первая (гол Шоу на второй минуте матча), а спустя час сравняла счет. Дальше итальянцы и англичане дотянули до серии пенальти, и там первые разобрались – 3:2 по ударам.

Смотрим статистику англичан:

Гарри Кейн забил гол.

Магуайр забил еще один.

❌ Маркус Рэшфорд попал в штангу.

❌ Удар Санчо потащил Доннарумма.

❌ Удар Букайо Сака тоже отбил Доннарумма.

Суть в том, что три (Рэшфорд, Санчо и Сака) из пяти бьющих вышли на замену по ходу матча – и все промахнулись. Двух (Рэшфорда и Санчо) Гарет Саутгейт выпустил специально под пенальти. Рэшфорд даже нес какой-то листок от тренеров, который передал Пикфорду.

В ситуации с Сака другая драма. Во-первых, в сентябре ему исполнится лишь 20 лет. Во-вторых, за всю карьеру на взрослом уровне (2 сезона) он ни разу не бил пенальти. Этот, который стал решающим в финале Евро, был его первым пенальти – и сразу промах.

«Арсенал», за который играет Сака, уже отреагировал на этот момент: «Футбол может быть жестоким. Но ты сильный и храбрый. Мы гордимся тобой и будем гордиться. Ждем тебя обратно».

Саутгейт тоже утешал Сака:

Сам Саутгейт сказал:

«За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти – это был мой выбор, который лежит на мне.

Мы были хорошо готовы и здорово начали, но, к сожалению, не удалось реализовать удары. Игрокам не стоит корить себя за работу на тренировках, потому что они не могли сделать что-то лучше или сделать больше».

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: LaPresse, dpa/Global Look Press
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