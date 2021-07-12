Англия провалила серию пенальти из-за замен. Трое запасных промазали – включая двоих, которые вышли специально под пенальти
Сборная Италии – чемпион Европы. Пропустила первая (гол Шоу на второй минуте матча), а спустя час сравняла счет. Дальше итальянцы и англичане дотянули до серии пенальти, и там первые разобрались – 3:2 по ударам.
Смотрим статистику англичан:
✅ Гарри Кейн забил гол.
✅ Магуайр забил еще один.
❌ Маркус Рэшфорд попал в штангу.
❌ Удар Санчо потащил Доннарумма.
❌ Удар Букайо Сака тоже отбил Доннарумма.
Суть в том, что три (Рэшфорд, Санчо и Сака) из пяти бьющих вышли на замену по ходу матча – и все промахнулись. Двух (Рэшфорда и Санчо) Гарет Саутгейт выпустил специально под пенальти. Рэшфорд даже нес какой-то листок от тренеров, который передал Пикфорду.
В ситуации с Сака другая драма. Во-первых, в сентябре ему исполнится лишь 20 лет. Во-вторых, за всю карьеру на взрослом уровне (2 сезона) он ни разу не бил пенальти. Этот, который стал решающим в финале Евро, был его первым пенальти – и сразу промах.
«Арсенал», за который играет Сака, уже отреагировал на этот момент: «Футбол может быть жестоким. Но ты сильный и храбрый. Мы гордимся тобой и будем гордиться. Ждем тебя обратно».
Саутгейт тоже утешал Сака:
Сам Саутгейт сказал:
«За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти – это был мой выбор, который лежит на мне.
Мы были хорошо готовы и здорово начали, но, к сожалению, не удалось реализовать удары. Игрокам не стоит корить себя за работу на тренировках, потому что они не могли сделать что-то лучше или сделать больше».