Люк Шоу забил исторический гол в финале Евро. Он восхищается Роберто Карлосом (даже получил прозвище Шоуберто Карлос) и помнит, как врачи чуть не ампутировали ногу

На финал Евро-2020 против Италии Гарет Саутгейт выставил схему с тремя центральными защитниками и с Триппьером и Люком Шоу на флангах (так англичане на этом чемпионате Европы играли только с немцами) – и угадал. Расстановка принесла пользу уже на второй минуте:

Триппьер развивал атаку по правому флангу и сделал заброс в штрафную итальянцев.

Там на передачу откликнулся только Люк Шоу – его подключение к атаке итальянцы внезапно проигнорировали и получили гол.

Шоу забил на 117-й секунде – и это самый быстрый гол в истории финалов Евро. Для самого Шоу это первый мяч за сборную. В целом для Шоу этот Евро получается волшебным:

Его четвертый балл по «гол+пас». До финала отдал голевую в матче против немцев и дважды ассистировал в игре с Украиной.

В стартовом матче Англии на Евро он не участвовал. Зато потом постоянно выходил с первых минут и лишь однажды был заменен (с Украиной – на 65-й минуте).

Теперь гол в финале.

Респектов за этот Евро Шоу получил просто очень много. Например, от Эшли Коула:

«Выступление Люка Шоу будет ключом к успеху Англии в финале. Датчане в первые 15-20 минут задушили его, так что будем надеяться, что он выйдет с верой в себя, выйдет без страха и будет идти вперед, доверив двум полузащитникам опекать тех, кто будет работать между линиями.

Кьеза был великолепен, он очень умен и быстр, надо быть предельно осторожным во время попыток отобрать у него мяч или просто при опеке. Но Шоу справится с задачей. Он сделает домашнюю работу».