Люк Шоу забил исторический гол в финале Евро. Он восхищается Роберто Карлосом (даже получил прозвище Шоуберто Карлос) и помнит, как врачи чуть не ампутировали ногу
На финал Евро-2020 против Италии Гарет Саутгейт выставил схему с тремя центральными защитниками и с Триппьером и Люком Шоу на флангах (так англичане на этом чемпионате Европы играли только с немцами) – и угадал. Расстановка принесла пользу уже на второй минуте:
- Триппьер развивал атаку по правому флангу и сделал заброс в штрафную итальянцев.
- Там на передачу откликнулся только Люк Шоу – его подключение к атаке итальянцы внезапно проигнорировали и получили гол.
Шоу забил на 117-й секунде – и это самый быстрый гол в истории финалов Евро. Для самого Шоу это первый мяч за сборную. В целом для Шоу этот Евро получается волшебным:
- Его четвертый балл по «гол+пас». До финала отдал голевую в матче против немцев и дважды ассистировал в игре с Украиной.
- В стартовом матче Англии на Евро он не участвовал. Зато потом постоянно выходил с первых минут и лишь однажды был заменен (с Украиной – на 65-й минуте).
- Теперь гол в финале.
Респектов за этот Евро Шоу получил просто очень много. Например, от Эшли Коула:
«Выступление Люка Шоу будет ключом к успеху Англии в финале. Датчане в первые 15-20 минут задушили его, так что будем надеяться, что он выйдет с верой в себя, выйдет без страха и будет идти вперед, доверив двум полузащитникам опекать тех, кто будет работать между линиями.
Кьеза был великолепен, он очень умен и быстр, надо быть предельно осторожным во время попыток отобрать у него мяч или просто при опеке. Но Шоу справится с задачей. Он сделает домашнюю работу».
Или от Гарета Саутгейта: «Шоу показывает фантастическую работоспособность. Я думаю, все давно убедились, что он заслужил звание одного из лидеров сборной Англии».
Но главный респект прилетел от его кумира – Роберто Карлоса. Тот подписался на Шоу в инстаграме и сказал: «Можно увидеть, что Шоу предельно мотивирован. Он реально прибавляет, с Украиной он сыграл действительно здорово. Он является важной частью сборной Англии, как и остальные футболисты. С каждой игрой он прибавлял, и, на мой взгляд, у него есть все, чтобы выйти на топ-уровень. Он левый защитник сборной Англии, это говорит само за себя».
Шоу кайфанул от подписки в инстаграме. Кстати, сам он два года назад рассказывал, что часто пересматривает хайлайты с игрой Карлоса и пробует что-то на тренировках. И в Англии он моментально получил прозвище Шоуберто Карлос (Shawberto Carlos). В соцсетях после гола Италии про Шоу делают такие штуки:
В жизни Шоу все очень быстро поменялось. Сейчас он – лидер «МЮ» и герой Англии. Но пару лет назад из-за Жозе Моуринью он улетел далеко в запас, постоянно лечился и чуть не потерял ногу. В нашем проекте с фактами о всех игроках, приехавших на Евро, есть такой текст о Шоу:
В середине 2010-х Шоу получил жуткую травму – перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги и не играл десять месяцев. Позже он рассказал, что мог даже лишиться ноги: «Я сам этого не знал, пока доктор спустя шесть месяцев после операции не рассказал мне. Врачам пришлось разрезать ногу и вытаскивать сгустки крови. Если бы меня повезли в Манчестер на операцию, то могли бы не успеть».