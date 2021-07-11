Тайный лидер Англии. Он ни разу не сыграл на Евро, но управляет командой в раздевалке и считается одним из капитанов

Коди сыграл ноль минут на Евро, но первым радуется голам. Саутгейт уверен: такие люди создают команду

Вечный статус Конора Коди – неиспользованный игрок скамейки. Он провел в нем все шесть матчей Англии на Евро-2020. Не вышел ни разу, хотя в мартовской игре квалификации ЧМ-2022 провел 90 минут против Сан-Марино (5:0). Даже в роли вечного резервиста Коди бывает полезным, потому что мотивирует команду на тренировках и в раздевалке.

Ассистент Саутгейта в сборной Англии Стив Холланд сравнивает роль Коди с поведением Терри, когда тот завершал карьеру. И отдельно выделил действия Коди перед полуфиналом с Данией: «Моим главным игроком на турнире остается Конор Коди. Он отдается на тренировках, а в раздевалке говорит на уровне капитана. Это невероятно сложно».

Сборная Англии скучно выглядит на поле, но внутри команды хорошая атмосфера. Этого не было бы без резервистов. О них отдельно говорил уже сам Саутгейт: «Я думаю о парнях, которых мы не видим на поле. Конор Коди, Бен Чилвел, Сэм Джонстон, Аарон Рэмсдейл – именно они делают эту команду успешной, потому что дух коллектива феноменален».