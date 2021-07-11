Тайный лидер Англии. Он ни разу не сыграл на Евро, но управляет командой в раздевалке и считается одним из капитанов
Коди сыграл ноль минут на Евро, но первым радуется голам. Саутгейт уверен: такие люди создают команду
Вечный статус Конора Коди – неиспользованный игрок скамейки. Он провел в нем все шесть матчей Англии на Евро-2020. Не вышел ни разу, хотя в мартовской игре квалификации ЧМ-2022 провел 90 минут против Сан-Марино (5:0). Даже в роли вечного резервиста Коди бывает полезным, потому что мотивирует команду на тренировках и в раздевалке.
Ассистент Саутгейта в сборной Англии Стив Холланд сравнивает роль Коди с поведением Терри, когда тот завершал карьеру. И отдельно выделил действия Коди перед полуфиналом с Данией: «Моим главным игроком на турнире остается Конор Коди. Он отдается на тренировках, а в раздевалке говорит на уровне капитана. Это невероятно сложно».
Сборная Англии скучно выглядит на поле, но внутри команды хорошая атмосфера. Этого не было бы без резервистов. О них отдельно говорил уже сам Саутгейт: «Я думаю о парнях, которых мы не видим на поле. Конор Коди, Бен Чилвел, Сэм Джонстон, Аарон Рэмсдейл – именно они делают эту команду успешной, потому что дух коллектива феноменален».
Игрок сборной Англии Триппьер считает, что Коди – будущий тренер. Триппьер объясняет такое мнение тем, что у Коди ярко проявляются лидерские качества. Такие же слова о Коди говорил его бывший менеджер в академии «Ливерпуля» Фрэнк МакПарланд. Его мнение о юном Коди из материала The Athletic: «Он всегда был настоящим организатором – тренером на поле».
Коди забил первый гол за сборную Англии в октябре 2020 года. Ему уже 28 лет, но на международной арене Коди дебютировал только за месяц до того гола. Саутгейт уже тогда сказал, что Коди показывает свои лидерские качества в сборной Англии. В ее составе есть группа лидеров раздевалки. Коди попал туда сразу – и быстро закрепился.
Основной полузащитник Англии Райс вообще рассказывал, что повторяет за Коди отдельные моменты по поведению. «Мне было важно увидеть его, оценить его влияние на команду во время игры и в раздевалке. Каждой команде нужны такие люди. Некоторые вещи я подсмотрел и попытался перенести в «Вест Хэм», добавить их к себе».
Отдельно Саутгейт отмечал, что Коди первым порадовался голу Хендерсона в ворота Украины. Хотя сам не вышел на поле даже в такой разгромной игре (4:0). Коди рассказывал, что на него производят впечатление мотивационные речи Саутгейта. Главная была перед стартовой игрой Евро-2020 против Хорватии. «У меня пошли мурашки по коже», – говорил Коди.
Коди такой и в клубе. Постоянно кричит на поле и пишет партнерам в твиттере
На клубном уровне у Коди нет проблем с игровым временем. «Вулверхэмптон» вышел в АПЛ три сезона назад. Тогда Коди провел 45 матчей в Чемпионшипе, а за все время в АПЛ он пропустил только одну игру. Коди так важен для клуба, что стал там капитаном. Из-за лидерских качеств его выделяют фанаты: называют легендой клуба и радуются его сильному игровому росту.
У Коди есть несколько личных правил по поведению внутри коллектива и по карьере. Он продвигает их в «Вулверхэмптоне» и переносит на сборную:
1) «Важно всегда слушать тренера. Всегда».
2) «Надо разговаривать друг с другом внутри команды».
3) «Нельзя сидеть без дела. Нужно постоянно учиться».
Третий пункт – отсылка к карьере Коди. Он ушел из «Ливерпуля», где начинал карьеру и был крепким резервистом. На сезон спустился в первую лигу, потом провел четыре года в Чемпионшипе. Это так его закалило, что уже в «Вулверхэмптоне» он без проблем принял смену позиции. Всю жизнь играл в центре поля, а потом стал крепким центральным защитником.
В Англии на Евро Коди проявляет себя только в раздевалке, но партнеры по «Вулверхэмптону» называют его уникальным игроком. Таким, какого редко можно встретить. Потому что на поле Коди постоянно кричит и раздает всем инструкции. Рубен Невеш сравнивал его с защитником «Ман Сити» Диашем. Оба громко подсказывают партнерам в любой момент матча.
Goal делал о Коди большой материал. Главное в нем – воспоминания бывших игроков «Ливерпуля». Каррагер рассказывал, что на тренировках Коди не боялся заруб с Суаресом. Тот проверял на 18-летнем Коди финты. В молодежках «Ливерпуля» Коди был капитаном. Именно Каррагер позже советовал ему никогда не затыкаться. Коди слушался: бывшие партнеры по молодежке вспоминают больные уши.
Коди западал в душу даже соперникам. Мактоминей из «МЮ» ставит его в пример для собственной карьеры: «Коди никогда не затыкается, но всегда говорит правильные вещи. Это то, что я хочу видеть и у себя». Даже вне команды Коди писал наставления партнерам по «Вулверхэмптону» прямо в твиттере. Просил одного из них поработать в спортзале:
История из проекта об игроках Евро-2020: «Он играл за «Ливерпуль», а первый матч провел против «Анжи» в Лиге Европы. Перейдя в «Вулверхэмптон», запомнился на интервью: пришел в полной уверенности, что стал игроком матча, но ошибся. Его реакция рассмешила студию, а сам Коди хохотал громче всех. Потом похвалил партнера и ушел в отличном настроении».
Конор Коди выделяется и в общении с фанатами. Один из болельщиков «Вулверхэмптона» пообещал сделать татуировку с его лицом, если Коди забьет гол. Когда это случилось, Коди сам подтолкнул его к выполнению обещания. «Миллионы людей прислали мне ваш твит. Было бы здорово увидеть готовый результат, хотя я и считаю вас сумасшедшим». Тогда татуировка сразу получилась.
В инстаграме у Конора Коди 107 тысяч подписчиков, но сейчас у него там всего четыре поста (о «Вулверхэмптоне» больше нет). В каждом Коди говорит о любви к этой сборной и к тому, что она делает. Его Англия уже вышла в финал Евро-2020, где сыграет с Италией. Фотографии в инстаграме Коди идеальны для понимания атмосферы в сборной. Давайте мы просто оставим их тут: