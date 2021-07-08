Игрок Англии встретил выход в финал Евро в майке, посвященной бабушке. Зимой она умерла от коронавируса

Бабушки Вэл Кросби не стало в феврале из-за коронавируса, и Филлипс написал проникновенный пост в инстаграме. С ней он крепко дружил с детства. Филлипс рос без отца (он сидит в тюрьме), а мама очень много работала. Воспитание часто опиралось на бабушку.

«Она была очень заботливой и просто прекрасной женщиной», – Филлипс всегда говорил о ней с восторгом.

После матча против хорватов бывший форвард «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт написал в твиттере: «Бабушка Вэл смотрит вниз с широкой улыбкой».