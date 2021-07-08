Евро-2020
Калвин Филлипс
Лидс
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Лидс #Калвин Филлипс

Игрок Англии встретил выход в финал Евро в майке, посвященной бабушке. Зимой она умерла от коронавируса

вчера, 04:01
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».

Инстаграм Филлипса

Англия одолела Данию в полуфинале Евро-2020. В финале англичане встретятся с итальянцами.

Полузащитник Англии Калвин Филлипс – одно из открытий турнира. Он основной игрок сборной: больше минут на Евро наиграли только вратарь Пикфорд и защитник Стоунз. Филлипс помимо своих функций в центре поля помог и с первым голом Англии на Евро – сделал ассист на Стерлинга.

После игры с Данией он праздновал в футболке с надписью «Бабушка Вэл».

Бабушки Вэл Кросби не стало в феврале из-за коронавируса, и Филлипс написал проникновенный пост в инстаграме. С ней он крепко дружил с детства. Филлипс рос без отца (он сидит в тюрьме), а мама очень много работала. Воспитание часто опиралось на бабушку.

«Она была очень заботливой и просто прекрасной женщиной», – Филлипс всегда говорил о ней с восторгом.

После матча против хорватов бывший форвард «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт написал в твиттере: «Бабушка Вэл смотрит вниз с широкой улыбкой».

На матч против сборной Германии в 1/8 финала Филлипс нанес на бутсы имя бабушки.

Бабушка всегда болела за «Лидс» и была очень рада, что ее внук заиграл именно за этот клуб. Она даже повлияла, чтобы Филлипс не перешел в «Астон Виллу», а сыграл еще сезон за «Лидс» и помог ему выйти из Чемпионшипа в АПЛ. Она появилась в документальном фильме Take Us Home о «Лидсе».

В феврале после ее смерти «Лидс» проводил матч против «Саутгемптона» и выиграл 3:0. Стюарт Даллас, забив гол, развернул футболку с ее именем, а после матча вся команда почтила память бабушки Филлипса. «Она была очень харизматичной и располагающей», – говорил Марсело Бьелса.

Твиттер «Лидса»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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