Игрок Англии встретил выход в финал Евро в майке, посвященной бабушке. Зимой она умерла от коронавируса
Англия одолела Данию в полуфинале Евро-2020. В финале англичане встретятся с итальянцами.
Полузащитник Англии Калвин Филлипс – одно из открытий турнира. Он основной игрок сборной: больше минут на Евро наиграли только вратарь Пикфорд и защитник Стоунз. Филлипс помимо своих функций в центре поля помог и с первым голом Англии на Евро – сделал ассист на Стерлинга.
После игры с Данией он праздновал в футболке с надписью «Бабушка Вэл».
Бабушки Вэл Кросби не стало в феврале из-за коронавируса, и Филлипс написал проникновенный пост в инстаграме. С ней он крепко дружил с детства. Филлипс рос без отца (он сидит в тюрьме), а мама очень много работала. Воспитание часто опиралось на бабушку.
«Она была очень заботливой и просто прекрасной женщиной», – Филлипс всегда говорил о ней с восторгом.
После матча против хорватов бывший форвард «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт написал в твиттере: «Бабушка Вэл смотрит вниз с широкой улыбкой».
На матч против сборной Германии в 1/8 финала Филлипс нанес на бутсы имя бабушки.
Бабушка всегда болела за «Лидс» и была очень рада, что ее внук заиграл именно за этот клуб. Она даже повлияла, чтобы Филлипс не перешел в «Астон Виллу», а сыграл еще сезон за «Лидс» и помог ему выйти из Чемпионшипа в АПЛ. Она появилась в документальном фильме Take Us Home о «Лидсе».
В феврале после ее смерти «Лидс» проводил матч против «Саутгемптона» и выиграл 3:0. Стюарт Даллас, забив гол, развернул футболку с ее именем, а после матча вся команда почтила память бабушки Филлипса. «Она была очень харизматичной и располагающей», – говорил Марсело Бьелса.