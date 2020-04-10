Роберто Карлос

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Никто до сих пор не знает точно, почему Роналдо упал в обморок перед финалом ЧМ-1998. Эпилепсия, сердце или нервы?
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#Роналдо
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Даже спустя 22 года мы не понимаем, как Роберто Карлос забил тот гол Франции. Но физики все объяснили
#Роберто Карлос
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