Бонуччи празднует гол особым жестом – «Прополощите рты, прежде чем говорить». Это родилось из спора с друзьями
Как развивалось основное время в финале Евро-2020:
• 2-я минута – гол Люка Шоу.
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• 67-я минута – гол Леонардо Бонуччи. На момент забитого мяча ему было 34 года и 71 день – это делает его самым возрастным автором гола в финалах чемпионата Европы.
А заценили его празднование, состоящее из двух жестов?
Первый – когда поднес палец ко рту. Он зародился в момент дружеских посиделок. В интервью Бонуччи рассказывал: «Этот жест появился, когда я был в компании друзей, которые не болеют за «Ювентус».
Отец Бонуччи дополнил эту историю: «Леонардо просто сказал им: «Прополощите рты с мылом до того, как говорить о «Ювентусе».
И Бонуччи так уже праздновал голы:
И даже когда играл в «Милане»:
Второй жест (пальцы в форме букв L и M) Бонуччи посвятил семье. У него два сына – Лоренцо (болеет за «Торино» и обожает Андреа Белотти) и Маттео. И дочь – Матильда. Кстати, жену Бонуччи зовут Мартина.