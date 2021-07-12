Леонардо Бонуччи
Евро-2020
Ювентус
Италия
Англия
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#Леонардо Бонуччи #Евро-2020 #Италия #Англия #Ювентус

Бонуччи празднует гол особым жестом – «Прополощите рты, прежде чем говорить». Это родилось из спора с друзьями

4 часа назад
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.

Как развивалось основное время в финале Евро-2020:

• 2-я минута – гол Люка Шоу.

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• 67-я минута – гол Леонардо Бонуччи. На момент забитого мяча ему было 34 года и 71 день – это делает его самым возрастным автором гола в финалах чемпионата Европы.

А заценили его празднование, состоящее из двух жестов?

Первый – когда поднес палец ко рту. Он зародился в момент дружеских посиделок. В интервью Бонуччи рассказывал: «Этот жест появился, когда я был в компании друзей, которые не болеют за «Ювентус».

Отец Бонуччи дополнил эту историю: «Леонардо просто сказал им: «Прополощите рты с мылом до того, как говорить о «Ювентусе».

И Бонуччи так уже праздновал голы:

И даже когда играл в «Милане»:

Второй жест (пальцы в форме букв L и M) Бонуччи посвятил семье. У него два сына – Лоренцо (болеет за «Торино» и обожает Андреа Белотти) и Маттео. И дочь – Матильда. Кстати, жену Бонуччи зовут Мартина.

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa, imago sportfotodienst, Keystone Press Agency
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Что почитать о финале Евро:
Люк Шоу забил исторический гол в финале Евро. Он восхищается Роберто Карлосом (даже получил прозвище Шоуберто Карлос) и помнит, как врачи чуть не ампутировали ногу
Русские зрители опять жалуются на ужасную трансляцию Евро. На сервисе «Смотрим.ру» все виснет, а эфир проигнорировал церемонию закрытия
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