Бонуччи празднует гол особым жестом – «Прополощите рты, прежде чем говорить». Это родилось из спора с друзьями

Как развивалось основное время в финале Евро-2020:

• 2-я минута – гол Люка Шоу.

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• 67-я минута – гол Леонардо Бонуччи. На момент забитого мяча ему было 34 года и 71 день – это делает его самым возрастным автором гола в финалах чемпионата Европы.

А заценили его празднование, состоящее из двух жестов?