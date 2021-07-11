Русские зрители опять жалуются на ужасную трансляцию Евро. На сервисе «Смотрим.ру» все виснет, а эфир проигнорировал церемонию закрытия
В соцсетях люди жалуются на сервис «Смотрим.ру». Только через него можно легально посмотреть трансляцию финала Евро. Альтернативный вариант – включить «Россию 1» на телевизоре.
На сайте можно выбрать даже комментаторов. Пару Николая Саприна и Александра Неценко. Или сольный репортаж Владимира Стогниенко.
Но у нас оба варианта трансляции работают нестабильно: картинка падает в качестве и обычно просто застывает. Наш рекорд – 10 минут трансляции с комментариями Саприна и Неценко без лагов. Трансляция со Стогниенко не работала больше пары минут.
У многих «Смотрим» вообще не работает. И все в ярости!
Это уже не первый раз, когда люди ругают «Смотрим». Похожая история была на матче России и Бельгии.
Все жалуются: упал сайт, где «Россия 1» показывает матч Россия – Бельгия. И что делать, если нет телевизора?
Хоть какой-то плюс у «Смотрим.ру» есть? Там показывали церемонию открытия. Она не попала в прямую трансляцию канала «России 1»
Во время церемонии над стадионом пролетали истребители. И выступали гвардейцы.
Огромный кубок и огненные танцы зрители «России 1» тоже не увидели (кто вообще увидел?)