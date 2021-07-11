Евро-2020
Владимир Стогниенко
Италия
Англия
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#Евро-2020 #Италия #Англия #Владимир Стогниенко

Русские зрители опять жалуются на ужасную трансляцию Евро. На сервисе «Смотрим.ру» все виснет, а эфир проигнорировал церемонию закрытия

вчера, 23:28

В соцсетях люди жалуются на сервис «Смотрим.ру». Только через него можно легально посмотреть трансляцию финала Евро. Альтернативный вариант – включить «Россию 1» на телевизоре.

На сайте можно выбрать даже комментаторов. Пару Николая Саприна и Александра Неценко. Или сольный репортаж Владимира Стогниенко.

Но у нас оба варианта трансляции работают нестабильно: картинка падает в качестве и обычно просто застывает. Наш рекорд – 10 минут трансляции с комментариями Саприна и Неценко без лагов. Трансляция со Стогниенко не работала больше пары минут.

У многих «Смотрим» вообще не работает. И все в ярости!

Это уже не первый раз, когда люди ругают «Смотрим». Похожая история была на матче России и Бельгии.

Все жалуются: упал сайт, где «Россия 1» показывает матч Россия – Бельгия. И что делать, если нет телевизора?

Хоть какой-то плюс у «Смотрим.ру» есть? Там показывали церемонию открытия. Она не попала в прямую трансляцию канала «России 1»

Во время церемонии над стадионом пролетали истребители. И выступали гвардейцы.

Огромный кубок и огненные танцы зрители «России 1» тоже не увидели (кто вообще увидел?)

Сайт УЕФА

Сайт УЕФА

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