Русские зрители опять жалуются на ужасную трансляцию Евро. На сервисе «Смотрим.ру» все виснет, а эфир проигнорировал церемонию закрытия

В соцсетях люди жалуются на сервис «Смотрим.ру». Только через него можно легально посмотреть трансляцию финала Евро. Альтернативный вариант – включить «Россию 1» на телевизоре.

На сайте можно выбрать даже комментаторов. Пару Николая Саприна и Александра Неценко. Или сольный репортаж Владимира Стогниенко.