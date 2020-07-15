Игрок «Шальке» сфотографировался в футболке «Боруссии». Фото пришлось тут же удалить и извиниться

Матондо говорит, что носил футболку друга Джейдона Санчо, не думая о «Боруссии». И это была частная тренировка, не на территории клуба. Но Матондо все равно извинился:

«Я просто хочу сказать, как глубоко я извиняюсь перед всеми, кто оскорблен и расстроен моими действиями. Я могу только обещать всем в клубе, что я на 100% предан «Шальке».