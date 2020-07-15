Рабби Матондо
Бундеслига
Джейдон Санчо
Боруссия Д
Шальке
Игрок «Шальке» сфотографировался в футболке «Боруссии». Фото пришлось тут же удалить и извиниться
15 июля, 20:37
Полузащитник «Шальке» Рабби Матондо выложил в инстаграме фото с тренировки. На нем он в футболке главного соперника – «Боруссии» из Дортмунда.
В комментариях сразу вспыхнул хейт, и Матондо удалил фото. А потом объяснил, почему он его вообще выложил.
Матондо говорит, что носил футболку друга Джейдона Санчо, не думая о «Боруссии». И это была частная тренировка, не на территории клуба. Но Матондо все равно извинился:
«Я просто хочу сказать, как глубоко я извиняюсь перед всеми, кто оскорблен и расстроен моими действиями. Я могу только обещать всем в клубе, что я на 100% предан «Шальке».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые