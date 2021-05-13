Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
Дортмундская «Боруссия» победила «РБ Лейпциг» (4:1) в финале Кубка Германии. Джейдон Санчо – главный герой этого матча. Еще в первом тайме он забил два гола. К перерыву «Боруссия» уже выигрывала со счетом 3:0, а Санчо отмечал новые достижения. Он стал самым молодым игроком с дублем в финале Кубка Германии. Возраст Санчо – 21 год и 49 дней.
Всего за карьеру Санчо сыграл против «Лейпцига» семь матчей. Его показатели:
✔️ 4:1 – ассист
✔️ 1:0 – ничего
➖ 3:3 – гол и ассист
✔️ 2:0 – ничего
✔️ 3:1 – гол и ассист
✔️ 3:2 – два гола
✔️ 4:1 – два гола и ассист
Перед вторым голом Санчо остановился у пустых ворот, обыграл защитника, а потом закатил мяч в сетку. Во втором тайме такой трюк не прошел.
Общая статистика Санчо: семь матчей, шесть голов, четыре ассиста. «Боруссия» не проиграла ни одного матча против «Лейпцига», где он делал результативные действия. И только однажды сыграла вничью, хотя и там вела 2:0.
Перед встречей в финале Кубка Германии эти команды играли в чемпионате. В той игре «Боруссия» победила со счетом 3:2. Так «Лейпциг» потерял шансы на чемпионство, а «Боруссия» ворвалась в зону Лиги чемпионов.
В матче Бундеслиги у «Боруссии» не было Холанда. Санчо надеялся на его восстановление к финалу Кубка Германии и рассказывал: «Я пообещал ему, что сегодня мы получим три очка. Он праздновал голы вместе со мной. Кричал: «Давай! Давай!»
За три игры против «РБ Лейпцига» в этом сезоне Джейдон Санчо забил пять голов и сделал две результативные передачи. Он идет со средним показателем больше, чем два голевых действия за матч с «Лейпцигом».
Теперь «РБ Лейпциг» – любимый соперник Джейдона Санчо. Он забивает этому клубу чаще, чем любому другому. До этого лидером был «Падерборн» – в трех матчах с ним Санчо забил пять голов и сделал ассист.
Джейдон Санчо остается одним из главных активов «Боруссии». Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро. Контракт Санчо с «Боруссией» действует до лета 2023 года. Он выиграл второй трофей в этом клубе. В 2019-м «Боруссия» побеждала с ним в Суперкубке Германии.
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