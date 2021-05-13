Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет

Общая статистика Санчо: семь матчей, шесть голов, четыре ассиста . «Боруссия» не проиграла ни одного матча против «Лейпцига», где он делал результативные действия. И только однажды сыграла вничью, хотя и там вела 2:0.

Перед встречей в финале Кубка Германии эти команды играли в чемпионате. В той игре «Боруссия» победила со счетом 3:2. Так «Лейпциг» потерял шансы на чемпионство, а «Боруссия» ворвалась в зону Лиги чемпионов.

В матче Бундеслиги у «Боруссии» не было Холанда. Санчо надеялся на его восстановление к финалу Кубка Германии и рассказывал: «Я пообещал ему, что сегодня мы получим три очка. Он праздновал голы вместе со мной. Кричал: «Давай! Давай!»