Вратарь «Боруссии» Д сдал стволовые клетки для донорства. Он ждал подходящего пациента десять лет
Некоммерческий центр доноров костного мозга (DKMS) опубликовал в инстаграме фото из больничной палаты, где лежит вратарь «Боруссии» Д Марвин Хитц. Он сдал стволовые клетки на неделе, когда «Боруссия» играла с «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов. Обе игры Хитц провел в старте.
Стволовые клетки Хитца получит пациент с лейкемией. Ближайшие два года Хитц не узнает, кому именно он помог – пациент сохраняет право на анонимность.
Хитц подал заявку на донорство еще игроком «Вольфсбурга» (ушел он оттуда в 2012-м). Свою мотивацию он объясняет так:
«У меня есть семья и дети. Если бы у кого-то нашли рак крови, то я был бы благодарен каждому подходящему донору. Рад, что мои клетки помогут кому-то.
Не стоит бояться процедуры, все прошло безболезненно. О донорах действительно заботятся».
В «Боруссию» Хитц перешел из «Аугсбурга» в 2018-м. И только в этом сезоне стал много играть из-за травмы основного вратаря Романа Бюрки (15 матчей в Бундеслиги). За предыдущие два сезона было всего шесть игр. В феврале Хитц продлил контракт с «Боруссией» до 2023 года. Ему к этому моменту будет 35 лет.
Самая забавная история с Хитцем в Бундеслиге случилась в 2015. Тогда он с «Аугсбургом» играл против «Кельна». Перед пенальти Хитц незаметно потоптался на 11-метровой точке. Игрок «Кельна» поскользнулся и не забил пенальти. «Кельн» потребовал от Хитца 122 евро за порчу имущества. Он выплатил штраф, который пошел на благотворительность.