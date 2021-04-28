Вратарь «Боруссии» Д сдал стволовые клетки для донорства. Он ждал подходящего пациента десять лет

Стволовые клетки Хитца получит пациент с лейкемией. Ближайшие два года Хитц не узнает, кому именно он помог – пациент сохраняет право на анонимность.

Хитц подал заявку на донорство еще игроком «Вольфсбурга» (ушел он оттуда в 2012-м). Свою мотивацию он объясняет так: