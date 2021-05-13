РБ Лейпциг - Боруссия: 13 мая 2021 смотреть онлайн

РБ Лейпциг
Лейпциг
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РБ Лейпциг - Боруссия: 13 мая 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
Кубок Германии, Финал

Кубок Германии,

Финал

Германия
13 мая 2021, 21:45 МСК
13.05.2021, 21:45 МСК
четверг
Cтадион Олимпиаштадион
Олимпиаштадион
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Прошлые матчи

09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
3
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
РБ Лейпциг
0 : 2
Боруссия
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
РБ Лейпциг
0
Боруссия
2
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Боруссия
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
РБ Лейпциг
0
Боруссия
1
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Боруссия
4 : 1
РБ Лейпциг
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Боруссия
4
РБ Лейпциг
1
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Боруссия
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
1
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:30
Боруссия
2 : 3
РБ Лейпциг
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:30
Боруссия
2
РБ Лейпциг
3
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 20:30
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Боруссия
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
0

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