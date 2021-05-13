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Кубок Германии
РБ Лейпциг VS Боруссия
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РБ Лейпциг - Боруссия: 13 мая 2021 смотреть онлайн
РБ Лейпциг
Лейпциг
-:-
РБ Лейпциг - Боруссия: 13 мая 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
Кубок Германии, Финал
Кубок Германии,
Финал
Германия
13 мая 2021, 21:45 МСК
13.05.2021, 21:45 МСК
четверг
Cтадион Олимпиаштадион
Олимпиаштадион
Берлин
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
3
Анхелиньо
Анхелиньо
4
Орбан
Вилли Орбан
5
Упамекано
Дайот Упамекано
6
Конате
Ибраима Конате
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
44
Кампль
Кевин Кампль
7
Забитцер
Марсель Забитцер
8
Айдара
Амаду Айдара
25
Ольмо
Дани Ольмо
19
Сорлот
Александр Сорлот
Запасные
33
Мартинес
Хосеп Мартинес
-
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
-
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
-
27
Лаймер
Конрад Лаймер
-
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
-
14
Адамс
Тайлер Адамс
-
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
-
11
Хванг
Хи-Чан Хванг
-
Тренерский состав
Юлиан Нагельсман
Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
10
Азар
Торган Азар
23
Джан
Эмре Джан
22
Беллингем
Джуд Беллингем
11
Ройс
Марко Ройс
32
Рейна
Джованни Рейна
7
Санчо
Джейдон Санчо
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
-
24
Менье
Тома Менье
-
2
Морей
Матеу Морей
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
14
Шульц
Нико Шульц
-
20
Рейньер
Рейньер
-
36
Кнауфф
Ансгар Кнауфф
-
19
Брандт
Юлиан Брандт
-
27
Тиггес
Штеффен Тиггес
-
Тренерский состав
Эдин Терзич
Прошлые матчи
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
3
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
0 : 2
Боруссия
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
0
Боруссия
2
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Боруссия
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
0
Боруссия
1
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Боруссия
4 : 1
РБ Лейпциг
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Боруссия
4
РБ Лейпциг
1
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Боруссия
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Боруссия
2 : 3
РБ Лейпциг
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Боруссия
2
РБ Лейпциг
3
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Боруссия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:30
РБ Лейпциг
1
Боруссия
0
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#Эрлинг Холанд
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#Александр Сорлот
28 февраля, 12:56
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Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
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Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
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