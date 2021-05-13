Кубок Германии
Джейдон Санчо
Эдин Терзич
Боруссия Д
РБ Лейпциг
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
вчера, 23:40
«Боруссия» выиграла у «РБ Лейпцига» в финале Кубка Германии. Перед этим команды встречались в чемпионате. Там была победа «Боруссии» со счетом 3:2. Сейчас – так:
Победа в Кубке Германии – первый трофей в тренерской карьере 38-летнего Эдина Терзича. Он тренирует «Боруссию» до конца этого сезона.
Джейдон Санчо забивал в ворота «Лейпцига» в каждом из трех матчей команд в сезоне. «Боруссия» выиграла все эти игры.
«Боруссия» в пятый раз в истории взяла Кубок Германии. Предыдущая победа была в сезоне-2016/17.
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