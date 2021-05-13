Кубок Германии
Джейдон Санчо
Эдин Терзич
Боруссия Д
РБ Лейпциг
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#Кубок Германии #Джейдон Санчо #Боруссия Д #РБ Лейпциг #Эдин Терзич

«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича

вчера, 23:40

«Боруссия» выиграла у «РБ Лейпцига» в финале Кубка Германии. Перед этим команды встречались в чемпионате. Там была победа «Боруссии» со счетом 3:2. Сейчас – так:

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Ольмо 71
1:4
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 5
Холанд 28
Санчо 45
Холанд 87

Победа в Кубке Германии – первый трофей в тренерской карьере 38-летнего Эдина Терзича. Он тренирует «Боруссию» до конца этого сезона.

Джейдон Санчо забивал в ворота «Лейпцига» в каждом из трех матчей команд в сезоне. «Боруссия» выиграла все эти игры.

«Боруссия» в пятый раз в истории взяла Кубок Германии. Предыдущая победа была в сезоне-2016/17.

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