«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича

Победа в Кубке Германии – первый трофей в тренерской карьере 38-летнего Эдина Терзича. Он тренирует «Боруссию» до конца этого сезона.

Джейдон Санчо забивал в ворота «Лейпцига» в каждом из трех матчей команд в сезоне. «Боруссия» выиграла все эти игры.

«Боруссия» в пятый раз в истории взяла Кубок Германии. Предыдущая победа была в сезоне-2016/17.