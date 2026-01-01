Эдин Терзич

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Футбол
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
#Кубок Германии
Футбол
Фавр уволен с поста главного тренера «Боруссии». Терзич назначен исполняющим обязанности
#Люсьен Фавр
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