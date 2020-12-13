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#Люсьен Фавр #Футбол #Бундеслига #Боруссия Д #Манфред Стефес #Эдин Терзич

Фавр уволен с поста главного тренера «Боруссии». Терзич назначен исполняющим обязанности

13 декабря, 17:37

Max Maiwald/DeFodi Images/Pool/Global Look Press

Люсьен Фавр и его помощник Манфред Стефес уволены из клуба. Это произошло после разгромного поражения «Боруссии» в игре против «Штутгарта» (1:5).

Фавр работал в «Боруссии» с мая 2018 года. «Боруссия» под его руководством брала серебряные медали в Бундеслиге и выигрывала Суперкубок Германии.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Эдин Терзич. Он начинал тренерскую карьеру в молодежной команде «Боруссии», а потом работал в штабе Фавра.

«Боруссия» вышла из группы в Лиге чемпионов с первого места. В Бундеслиге она идет пятой. Там «Боруссия» набрала 19 очков за 11 матчей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Был в карьере Фавра и такой матч
«Боруссия» спасла матч со счета 0:3. Весь результат – в эмоциях тренера Фавра
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