Люсьен Фавр
Бундеслига
Боруссия Д
Футбол
Манфред Стефес
Эдин Терзич
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Фавр уволен с поста главного тренера «Боруссии». Терзич назначен исполняющим обязанности
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Люсьен Фавр и его помощник Манфред Стефес уволены из клуба. Это произошло после разгромного поражения «Боруссии» в игре против «Штутгарта» (1:5).
Фавр работал в «Боруссии» с мая 2018 года. «Боруссия» под его руководством брала серебряные медали в Бундеслиге и выигрывала Суперкубок Германии.
Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Эдин Терзич. Он начинал тренерскую карьеру в молодежной команде «Боруссии», а потом работал в штабе Фавра.
«Боруссия» вышла из группы в Лиге чемпионов с первого места. В Бундеслиге она идет пятой. Там «Боруссия» набрала 19 очков за 11 матчей.
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