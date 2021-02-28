Классный скилл игрока «Лейпцига». Каждый его пятый гол – победный, каждый шестой залетает в дополнительное время
Александр Сорлот – осенний новичок «Лейпцига». 22 сентября «Кристал Пэлас» получил за него 20 млн евро. С того момента Сорлот:
- Сыграл в Бундеслиге 21 матч (только 8 в основе). Забил два гола.
- В Кубке Германии у Сорлота был еще один матч – 14 минут на поле, 0 голов.
- Статистика в Лиге чемпионов – 3 встречи, 1 гол.
Два из трех голов Сорлота стали решающими + он забил их уже в добавленное время. В декабре он забил на 92-й минуте «Истанбулу» и помог «Лейпцигу» победить со счетом 4:3.
27 февраля он вышел на замену в самом начале второго тайма в матче против «Боруссии» М. На 93-й минуте он забил – благодаря этому мячу «Лейпциг» выиграл 3:2.
Третий мяч в своей немецкой карьере Сорлот забил «Боруссии» Д. В январской встрече «Лейпциг» проиграл 1:3, но Сорлоту опять удался поздний гол.
Забивать решающие и поздние голы – небольшая суперсила Сорлота. За карьеру у него было 76 мячей. Из них (статистика получена из данных Transfermarkt):
⏱ 16 были победными.
⏱ 14 залетали в ворота соперника после 90-й минуты.
⏱ Сравнение с Сульшером. Тот за всю карьеру забил 6 мячей в добавленное время, 26% из всех его голов были победными. У Сорлота – 20%.
⏱ Помните мем про «Рамос 90+3»? В Испании как-то назвали Рамоса главным действующим игроком Примеры, который специализируется на голах в дополнительное время. Из 103 мячей у него залетели в ворота соперников всего 4 (в том числе в финале ЛЧ и в матче за Суперкубок УЕФА).
Сорлот в этом плане уделывает легенду. Но он играет в нападении, а Рамос – защитник.
Что известно об этом Сорлоте:
• «Лейпциг» стал восьмым клубом в его карьере. Он играл в Норвегии, Бельгии, Голландии, Дании, Англии и Турции.
• «Лейпциг» вел Сорлота с 2018-го, но летом того года он выбрал «Кристал Пэлас». Сорлот признавался: «Я очень долго думал над переездом в Германию. Да, у меня было мало шансов в «Кристал Пэлас», но я верил, что заиграю в АПЛ. Как-то я позвонил Эрлингу Холанду, рассказал ему о желании отказаться от контракта «Лейпцига».
Он лишь сказал: «Ты что, дурак? Ты должен приехать в Германию. Тебя ждет очень сильный клуб и невероятно сильная лига».
• Отец Александра Сорлота Геран тоже играл в Бундеслиге – провел 5 матчей за гладбахскую «Боруссию». Но стал звездой «Русенборга» в 90-х.
• В 2015-м он уехал в «Гронинген». И туда его тоже уговаривали прийти. Сорлот говорил: «Я не был уверен. Потом мне позвонил бывший спортивный директор «Гронингена», который привел Луиса Суареса в клуб. Он говорил: «Парень, если «Гронинген» делает тебе предложение, соглашайся. Мы приглашаем будущих суперзвезд. У тебя будет реальный шанс раскрутить свое имя».
Предсказание функционера не сбылось. За два года Сорлот сыграл 43 матча и забил 6 мячей.
• Сорлот говорил: «Знаете, я думаю, мне больше подходят не очень большие клубы, которые знают, как работать с молодежью».
Статистика подтверждает: он был хорош в «Трабзонспоре», «Буде» и «Мидтьюлланде». В АПЛ и Бундеслиге он чаще сидит на скамейке.