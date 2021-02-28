Классный скилл игрока «Лейпцига». Каждый его пятый гол – победный, каждый шестой залетает в дополнительное время

Забивать решающие и поздние голы – небольшая суперсила Сорлота. За карьеру у него было 76 мячей. Из них (статистика получена из данных Transfermarkt):

⏱ 16 были победными.

⏱ 14 залетали в ворота соперника после 90-й минуты.

⏱ Сравнение с Сульшером. Тот за всю карьеру забил 6 мячей в добавленное время, 26% из всех его голов были победными. У Сорлота – 20%.

⏱ Помните мем про «Рамос 90+3»? В Испании как-то назвали Рамоса главным действующим игроком Примеры, который специализируется на голах в дополнительное время. Из 103 мячей у него залетели в ворота соперников всего 4 (в том числе в финале ЛЧ и в матче за Суперкубок УЕФА).

Сорлот в этом плане уделывает легенду. Но он играет в нападении, а Рамос – защитник.