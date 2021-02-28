Александр Сорлот
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#Александр Сорлот #АПЛ #Бундеслига #Кристал Пэлас #РБ Лейпциг

Классный скилл игрока «Лейпцига». Каждый его пятый гол – победный, каждый шестой залетает в дополнительное время

час назад
Илья Егоров

Александр Сорлот – осенний новичок «Лейпцига». 22 сентября «Кристал Пэлас» получил за него 20 млн евро. С того момента Сорлот:

  • Сыграл в Бундеслиге 21 матч (только 8 в основе). Забил два гола.
  • В Кубке Германии у Сорлота был еще один матч – 14 минут на поле, 0 голов.
  • Статистика в Лиге чемпионов – 3 встречи, 1 гол.

Два из трех голов Сорлота стали решающими + он забил их уже в добавленное время. В декабре он забил на 92-й минуте «Истанбулу» и помог «Лейпцигу» победить со счетом 4:3.

Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Кахведжи 45
Кахведжи 72
Кахведжи 85
3:4
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Поульсен 26
Мукиэле 43
Ольмо 66
Сорлот 90

27 февраля он вышел на замену в самом начале второго тайма в матче против «Боруссии» М. На 93-й минуте он забил – благодаря этому мячу «Лейпциг» выиграл 3:2.

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Нкунку 57
Поульсен 66
Сорлот 90
3:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Хофманн 6
Тюрам 19

Третий мяч в своей немецкой карьере Сорлот забил «Боруссии» Д. В январской встрече «Лейпциг» проиграл 1:3, но Сорлоту опять удался поздний гол.

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Сорлот 90
1:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 55
Холанд 71
Холанд 84

Забивать решающие и поздние голы – небольшая суперсила Сорлота. За карьеру у него было 76 мячей. Из них (статистика получена из данных Transfermarkt):

⏱ 16 были победными.

⏱ 14 залетали в ворота соперника после 90-й минуты.

⏱ Сравнение с Сульшером. Тот за всю карьеру забил 6 мячей в добавленное время, 26% из всех его голов были победными. У Сорлота – 20%.

⏱ Помните мем про «Рамос 90+3»? В Испании как-то назвали Рамоса главным действующим игроком Примеры, который специализируется на голах в дополнительное время. Из 103 мячей у него залетели в ворота соперников всего 4 (в том числе в финале ЛЧ и в матче за Суперкубок УЕФА).

Сорлот в этом плане уделывает легенду. Но он играет в нападении, а Рамос – защитник.

Что известно об этом Сорлоте:

• «Лейпциг» стал восьмым клубом в его карьере. Он играл в Норвегии, Бельгии, Голландии, Дании, Англии и Турции.

• «Лейпциг» вел Сорлота с 2018-го, но летом того года он выбрал «Кристал Пэлас». Сорлот признавался: «Я очень долго думал над переездом в Германию. Да, у меня было мало шансов в «Кристал Пэлас», но я верил, что заиграю в АПЛ. Как-то я позвонил Эрлингу Холанду, рассказал ему о желании отказаться от контракта «Лейпцига».

Он лишь сказал: «Ты что, дурак? Ты должен приехать в Германию. Тебя ждет очень сильный клуб и невероятно сильная лига».

• Отец Александра Сорлота Геран тоже играл в Бундеслиге – провел 5 матчей за гладбахскую «Боруссию». Но стал звездой «Русенборга» в 90-х.

• В 2015-м он уехал в «Гронинген». И туда его тоже уговаривали прийти. Сорлот говорил: «Я не был уверен. Потом мне позвонил бывший спортивный директор «Гронингена», который привел Луиса Суареса в клуб. Он говорил: «Парень, если «Гронинген» делает тебе предложение, соглашайся. Мы приглашаем будущих суперзвезд. У тебя будет реальный шанс раскрутить свое имя».

Предсказание функционера не сбылось. За два года Сорлот сыграл 43 матча и забил 6 мячей.

• Сорлот говорил: «Знаете, я думаю, мне больше подходят не очень большие клубы, которые знают, как работать с молодежью».

Статистика подтверждает: он был хорош в «Трабзонспоре», «Буде» и «Мидтьюлланде». В АПЛ и Бундеслиге он чаще сидит на скамейке.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press
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