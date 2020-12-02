Норди Мукиеле
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#Норди Мукиеле #Лига чемпионов #Футбол #РБ Лейпциг

Джокер – любимый герой игрока «Лейпцига». Он празднует голы, показывая улыбку из фильма

02 декабря, 22:45

Второй гол «Лейпцига» в матче с «Башакшехиром» забил Норди Мукиеле. И отпраздновал его, раздвинув пальцами рот – как Джокер.

Это первый гол Мукиеле в сезоне. Но не первый за «Лейпциг» (уже третий сезон в команде) – до этого он забил четыре – и все отпраздновал улыбкой Джокера.

«Я праздновал так, уже играя во Франции. Очень люблю Джокера как персонажа. Посмотрел все фильмы с ним, включая последний. Мне нравится его характер – он особенный и неповторимый. Нравится, как он идет своим путем, хотя не всем вокруг по душе его путь.

Он такой, каким я хотел бы быть: непредсказуемый. Но Джокер делает то, что хочет. А я должен помнить, что делаю это в рамках правил».

Мукиеле родился в 1997 году. Главные фильмы, в которых был герой Джокера:

• «Бэтмен» 1966 (Мукиелее не родился).

• «Бэтмен» 1989 (не родился).

• «Бэтмен: Маска Фантазма»1993 (тоже).

• «Бэтмен: Тупик» 2003 (6 лет).

• «Темный рыцарь» 2008 (11 лет).

• «Готэм» 2014 (17 лет).

• «Отряд самоубийц» 2016 (19 лет).

• «Джокер» 2019 (22 года).

Все фото: www.imago-images.de/augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press
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