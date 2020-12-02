Джокер – любимый герой игрока «Лейпцига». Он празднует голы, показывая улыбку из фильма

Второй гол «Лейпцига» в матче с «Башакшехиром» забил Норди Мукиеле. И отпраздновал его, раздвинув пальцами рот – как Джокер.

Это первый гол Мукиеле в сезоне. Но не первый за «Лейпциг» (уже третий сезон в команде) – до этого он забил четыре – и все отпраздновал улыбкой Джокера.

«Я праздновал так, уже играя во Франции. Очень люблю Джокера как персонажа. Посмотрел все фильмы с ним, включая последний. Мне нравится его характер – он особенный и неповторимый. Нравится, как он идет своим путем, хотя не всем вокруг по душе его путь.