Джокер – любимый герой игрока «Лейпцига». Он празднует голы, показывая улыбку из фильма
Второй гол «Лейпцига» в матче с «Башакшехиром» забил Норди Мукиеле. И отпраздновал его, раздвинув пальцами рот – как Джокер.
Это первый гол Мукиеле в сезоне. Но не первый за «Лейпциг» (уже третий сезон в команде) – до этого он забил четыре – и все отпраздновал улыбкой Джокера.
«Я праздновал так, уже играя во Франции. Очень люблю Джокера как персонажа. Посмотрел все фильмы с ним, включая последний. Мне нравится его характер – он особенный и неповторимый. Нравится, как он идет своим путем, хотя не всем вокруг по душе его путь.
Он такой, каким я хотел бы быть: непредсказуемый. Но Джокер делает то, что хочет. А я должен помнить, что делаю это в рамках правил».
Мукиеле родился в 1997 году. Главные фильмы, в которых был герой Джокера:
• «Бэтмен» 1966 (Мукиелее не родился).
• «Бэтмен» 1989 (не родился).
• «Бэтмен: Маска Фантазма»1993 (тоже).
• «Бэтмен: Тупик» 2003 (6 лет).
• «Темный рыцарь» 2008 (11 лет).
• «Готэм» 2014 (17 лет).
• «Отряд самоубийц» 2016 (19 лет).
• «Джокер» 2019 (22 года).