Вратарь «Лейпцига» Гулачи начинал в «Ливерпуле». Попал в запас 52 раза, дружил с Рейной, но так и не сыграл
«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» сыграли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи – один из героев вокруг матча. «Ливерпулю» принадлежит Наби Кейта. Он перешел из «Лейпцига», но пропускает эту игру из-за травмы. Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи на ранней стадии карьеры сам был в «Ливерпуле».
Сейчас Гулачи уже 30 лет. Он давно играет в основе «Лейцпига». В карьере Гулачи был период, когда все было по-другому. Гудачи попал в «Ливерпуль» в 2007-м, а через год окончательно перешел за 250 тысяч евро. Он принадлежал «Ливерпулю» шесть лет, но за это время только 52 раза попал в запас. Ушел в «Зальцбург» в 2013 году. И до сих пор следит за «Ливерпулем».
Перед матчем интервью Гулачи появилось на официальном сайте «Ливерпуля». Выдержки:
🎙️️«Я попал в запас более 50 раз. Это означает, что всегда был с командой. Шесть лет в «Ливерпуле» сыграли важную роль в моей карьере. Они позволили мне оказаться там, где я сейчас».
🎙️️«Джордан Хендерсон – единственный игрок из того состава, который еще играет за команду. Так можно отследить все изменения в «Ливерпуле» за годы с момента моего ухода».
🎙️️«Энфилд» остается особенным местом для меня. Много раз был там вместе с командой. Играть на этом стадионе без фанатов – настоящий позор. Но появляется больше шансов выиграть у «Ливерпуля» в таких условия».
В «Ливерпуле» Гулачи сдружился с Пепе Рейной. Когда он впервые приехал в клуб, Рейна подарил ему пару вратарских перчаток. Потом Гулачи гонял к нему на матчи «Баварии». Гулачи и Рейна пересекались и в Лиге чемпионов. Он писал: «Провели вместе шесть лет в «Ливерпуле». Было приятно сыграть с тобой, мой друг. Увидимся на следующей неделе».
Гулачи рассказывал, почему ушел из «Ливерпуля»: «В Англии кажется, что главный тренер находится под сильным давлением. Его работа обсуждается каждую неделю. Это не та среда, в которой тренер может вводить молодых игроков в команду. Поэтому клубы покупают новых игроков». Еще одна причина – смена тренеров в «Ливерпуле».
2009 год – время основания «Лейпцига». Петер Гулачи в это время играл в аренде в команде «Херефорд Юнайтед». Она заняла 24 место в первой английской лиге (той, что сразу за Чемпионшипом). Гулачи после этого уехал в «Транмер Роверс» из того же дивизиона, потом поднялся в Чемпионшип – в «Халл Сити». За основу «Ливерпуля» он так и не сыграл.
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The Athletic вспоминал единственный момент, когда Гулачи чуть не сыграл за «Ливерпуль». Это было в апреле 2012-го. За девять дней Рейна и Дони последовательно получили красные карточки. Гулачи в тот момент играл в аренде в «Халле», поэтому в основу не попал. Потом говорил: «Быть так близко, но ни разу не выйти – это странное достижение».
Гулачи ценит время в «Ливерпуле» – он до сих пор поддерживает связь с тренером вратарей Ахтербергом. Благодарен клубу и за правильные аренды. Пример – тот самый «Херефорд». «Все игры были немного похожи на тренировки. Потому что у меня было почти по 20 ударов в каждой игре. Я все время отбивал эти удары», – говорил Гулачи.
Фанаты «Ливерпуля» до сих пор вспоминают и ценят Гулачи. В декабре 2020-го «РБ Лейпциг» обыграл «МЮ» (3:2). Так «Лейпциг» вышел из группы и одновременно порадовал фанатов «Ливерпуля». Через несколько дней они узнали, что Гулачи сыграет против «Ливерпуля» в плей-офф. А в момент победы «Лейпцига» спамили в твиттере: «Петер Гулачи – легенда «Ливерпуля».
В 2013-м «Ливерпуль» писал о его уходе даже без фотографии: