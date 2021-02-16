Вратарь «Лейпцига» Гулачи начинал в «Ливерпуле». Попал в запас 52 раза, дружил с Рейной, но так и не сыграл

«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» сыграли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи – один из героев вокруг матча. «Ливерпулю» принадлежит Наби Кейта. Он перешел из «Лейпцига», но пропускает эту игру из-за травмы. Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи на ранней стадии карьеры сам был в «Ливерпуле».

Сейчас Гулачи уже 30 лет. Он давно играет в основе «Лейцпига». В карьере Гулачи был период, когда все было по-другому. Гудачи попал в «Ливерпуль» в 2007-м, а через год окончательно перешел за 250 тысяч евро. Он принадлежал «Ливерпулю» шесть лет, но за это время только 52 раза попал в запас. Ушел в «Зальцбург» в 2013 году. И до сих пор следит за «Ливерпулем».

Перед матчем интервью Гулачи появилось на официальном сайте «Ливерпуля». Выдержки:

🎙️️«Я попал в запас более 50 раз. Это означает, что всегда был с командой. Шесть лет в «Ливерпуле» сыграли важную роль в моей карьере. Они позволили мне оказаться там, где я сейчас».

🎙️️«Джордан Хендерсон – единственный игрок из того состава, который еще играет за команду. Так можно отследить все изменения в «Ливерпуле» за годы с момента моего ухода».

🎙️️«Энфилд» остается особенным местом для меня. Много раз был там вместе с командой. Играть на этом стадионе без фанатов – настоящий позор. Но появляется больше шансов выиграть у «Ливерпуля» в таких условия».