Холанд сделал покер за тайм. В день, когда выиграл Golden Boy
Эрлинг Холанд – официальный обладатель премии Golden Boy. В голосовании он опередил Ансу Фати из «Барселоны». Tuttosport объявил об этом в день, когда у «Боруссии» была игра с «Гертой». После первого тайма «Боруссия» проигрывала 0:1. Второй начался так:
⚽ 47’ Холанд
⚽ 49’ Холанд
⚽ 62' Холанд
⚽ 70' Геррейро
⚽ 79' Холанд
Сам Холанд описал день так: «Проснулся сегодня от приятного сюрприза. Закончил день с четырьмя голами и хорошей победой».
В итоге «Боруссия» победила 5:2 и поднялась на второе место (отставание от «Баварии» – одно очко). Еще одно событие из этого матча:
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Теперь у Холанда столько же хет-триков в Бундеслиге, сколько и у Томаса Мюллера. 23 гола в 22 матчах лиги. И 86 голов в 114 официальных играх. Оу.
До матча Холанд четыре дня отсидел на карантине в Германии. Все из-за случая с коронавирусом у игрока сборной Норвегии. Из-за него Норвегия даже не играла в Лиге наций.
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Холанд вернулся в Дортмунд, был в изоляции четыре дня и сдал три отрицательных теста. Перед матчем с «Гертой» он потренировался всего раз.
«Боруссия» отказался выполнять требования министерства здравоохранения Норвегии, которое обязало Холанда отбыть двухнедельный карантин. Теперь Холанда оштрафуют по закону за невыполнение требования – на 2000 евро.
Это того стоило: