Холанд сделал покер за тайм. В день, когда выиграл Golden Boy

Эрлинг Холанд – официальный обладатель премии Golden Boy. В голосовании он опередил Ансу Фати из «Барселоны». Tuttosport объявил об этом в день, когда у «Боруссии» была игра с «Гертой». После первого тайма «Боруссия» проигрывала 0:1. Второй начался так:

⚽ 47’ Холанд

⚽ 49’ Холанд

⚽ 62' Холанд

⚽ 70' Геррейро

⚽ 79' Холанд

Сам Холанд описал день так: «Проснулся сегодня от приятного сюрприза. Закончил день с четырьмя голами и хорошей победой».

В итоге «Боруссия» победила 5:2 и поднялась на второе место (отставание от «Баварии» – одно очко). Еще одно событие из этого матча:

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Теперь у Холанда столько же хет-триков в Бундеслиге, сколько и у Томаса Мюллера. 23 гола в 22 матчах лиги. И 86 голов в 114 официальных играх. Оу.