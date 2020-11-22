Эрлинг Холанд
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Герта
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#Эрлинг Холанд #Футбол #Бундеслига #Герта #Боруссия Д

Холанд сделал покер за тайм. В день, когда выиграл Golden Boy

5 часов назад
Валера Полевиков

твиттер «Боруссии»

Эрлинг Холанд – официальный обладатель премии Golden Boy. В голосовании он опередил Ансу Фати из «Барселоны». Tuttosport объявил об этом в день, когда у «Боруссии» была игра с «Гертой». После первого тайма «Боруссия» проигрывала 0:1. Второй начался так:

⚽ 47’ Холанд

⚽ 49’ Холанд

⚽ 62' Холанд

⚽ 70' Геррейро

⚽ 79' Холанд

Сам Холанд описал день так: «Проснулся сегодня от приятного сюрприза. Закончил день с четырьмя голами и хорошей победой».

В итоге «Боруссия» победила 5:2 и поднялась на второе место (отставание от «Баварии» – одно очко).  Еще одно событие из этого матча:

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Теперь у Холанда столько же хет-триков в Бундеслиге, сколько и у Томаса Мюллера. 23 гола в 22 матчах лиги. И 86 голов в 114 официальных играх. Оу.

До матча Холанд четыре дня отсидел на карантине в Германии. Все из-за случая с коронавирусом у игрока сборной Норвегии. Из-за него Норвегия даже не играла в Лиге наций.

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Холанд вернулся в Дортмунд, был в изоляции четыре дня и сдал три отрицательных теста. Перед матчем с «Гертой» он потренировался всего раз.

«Боруссия» отказался выполнять требования министерства здравоохранения Норвегии, которое обязало Холанда отбыть двухнедельный карантин. Теперь Холанда оштрафуют по закону за невыполнение требования – на 2000 евро.

Это того стоило:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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