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#Эрлинг Холанд #Футбол #Килиан Мбаппе #Маттейс де Лигт #Ансу Фати #Антони Марсьяль #Жоау Феликс #Ренату Саншеш
Эрлинг Холанд – обладатель премии Golden Boy
4 часа назад
Эрлингу Холанду 20 лет. Он играет за дортмундскую «Боруссию». Transfermarkt оценивает Холанда в 80 миллионов евро.
Tuttosport вручает награду Golden Boy, поэтому официальная информация о победителе опубликована именно там. В интернет-опросе победил Ансу Фати из «Барселоны». Он получит специальный приз Web Golden Boy.
Премия Golden Boy вручается лучшему молодому игроку Европы. Вот ее обладатели за предыдущие пять лет:
- 2015 – Антони Марсьяль
- 2016 – Ренату Саншеш
- 2017 – Килиан Мбаппе
- 2018 – Маттейс де Лигт
- 2019 – Жоау Феликс
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