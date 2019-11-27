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Жоау Фелиш
№7
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Португалия
Дата рождения
10 нояб. 1999 (20) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Феликс благодарит за Golden Boy-2019 бывшего тренера. Тот за полгода сделал из него мировую звезду
#Жоау Феликс
27 ноября 2019, 19:05
Феликс потолкался с Месси – самый яркий момент матча «Атлетико» и «Барсы»
#Лионель Месси
10 января, 01:59
Феликса критиковали за сумму его трансфера. Но он уже лучший в «Атлетико», от него пострадал и «Локо»
#Жоау Феликс
01 октября 2019, 23:59
Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям
#Португалия
18 сентября 2019, 18:45
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Трансфер Гризманна – цирк. Клубы обо всем договорились, но потом поругались, и, похоже, сделка сорвалась
#Антуан Гризманн
06 июля 2019, 00:06
2019 год – это когда 19-летнего пацана покупают за 126 миллионов
#Жоау Феликс
03 июля 2019, 22:50