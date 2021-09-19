Звезда «Атлетико» Феликс назвал судью сумасшедшим. И получил две карточки за десять секунд

Мадридский «Атлетико» и «Атлетик Бильбао» сыграли со счетом 0:0 в матче Примеры. Главным событием этой игры стало удаление Жоау Феликса. «Атлетико» остался в меньшинстве на 78-й минуте, хотя за 18 минут до этого Феликс появился на замену. Он получил две желтые карточки за пять секунд, потому что спорил с арбитром. На игре работал судья Хесус Хиль Мансано.

Как все развивалось:

📌 Арбитр показал первую карточку Феликсу. И жестами объяснил, что тот делал движение локтем.

📌 Феликс подошел к судье, покрутил пальцем у виска и назвал его сумасшедшим. Daily Mail пишет об этом со ссылкой на испанские СМИ.

📌 Дальше судья сразу показал Феликсу вторую желтую карточку. Так «Атлетико» остался в меньшинстве.

📌 Учитывая две желтые Феликса, игроки «Атлетико» получили шесть карточек. Футболисты «Атлетика Бильбао» – две.

📌 Mundo Deportivo разъясняет ситуацию по правилам. Если это неуважение к судье, то дисквалификация Феликса составит два или три матча. Если оскорбление – от четырех до 12.