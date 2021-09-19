Звезда «Атлетико» Феликс назвал судью сумасшедшим. И получил две карточки за десять секунд
Мадридский «Атлетико» и «Атлетик Бильбао» сыграли со счетом 0:0 в матче Примеры. Главным событием этой игры стало удаление Жоау Феликса. «Атлетико» остался в меньшинстве на 78-й минуте, хотя за 18 минут до этого Феликс появился на замену. Он получил две желтые карточки за пять секунд, потому что спорил с арбитром. На игре работал судья Хесус Хиль Мансано.
Как все развивалось:
📌 Арбитр показал первую карточку Феликсу. И жестами объяснил, что тот делал движение локтем.
📌 Феликс подошел к судье, покрутил пальцем у виска и назвал его сумасшедшим. Daily Mail пишет об этом со ссылкой на испанские СМИ.
📌 Дальше судья сразу показал Феликсу вторую желтую карточку. Так «Атлетико» остался в меньшинстве.
📌 Учитывая две желтые Феликса, игроки «Атлетико» получили шесть карточек. Футболисты «Атлетика Бильбао» – две.
📌 Mundo Deportivo разъясняет ситуацию по правилам. Если это неуважение к судье, то дисквалификация Феликса составит два или три матча. Если оскорбление – от четырех до 12.
Игрок «Атлетико» Савич подтвердил, что Феликс мог каким-то образом оскорбить судью: «Феликс бежал и не собирался бить соперника. Не знаю, что произошло дальше. Судьи должны понимать, что вы можете сказать ненужные вещи, когда у вас высокий адреналин». Тренер Симеоне вообще сказал, что сам делал подобное в матчах. И поведение этого арбитра зависит от его настроения.
Даже с таким результатом «Атлетико» возглавляет таблицу испанской Примеры. За пять матчей клуб набрал 11 очков. В этом сезоне «Атлетико» еще ни разу не проигрывал – это действующий чемпион Испании. У «Реала», «Валенсии» и «Сосьедада» остаются игры в запасе – они еще могут обогнать «Атлетико» по итогам этого тура.
Феликс пропустил старт сезона в «Атлетико» из-за травмы. Потом сыграл в трех матчах – и получил за них четыре желтые карточки. Голов он пока еще не забивал, а «Атлетико» уже два матча подряд во всех турнирах завершает нулевой ничьей. Главная шутка вокруг удаления: «С февраля Феликс набрал больше красных карточек (одну), чем голов».