Жоау Феликс
Примера
Атлетико
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#Жоау Феликс #Примера #Атлетико

Звезда «Атлетико» Феликс назвал судью сумасшедшим. И получил две карточки за десять секунд

4 часа назад
Александр Плеханов

Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Мадридский «Атлетико» и «Атлетик Бильбао» сыграли со счетом 0:0 в матче Примеры. Главным событием этой игры стало удаление Жоау Феликса. «Атлетико» остался в меньшинстве на 78-й минуте, хотя за 18 минут до этого Феликс появился на замену. Он получил две желтые карточки за пять секунд, потому что спорил с арбитром. На игре работал судья Хесус Хиль Мансано.

Как все развивалось:

📌 Арбитр показал первую карточку Феликсу. И жестами объяснил, что тот делал движение локтем.

📌 Феликс подошел к судье, покрутил пальцем у виска и назвал его сумасшедшим. Daily Mail пишет об этом со ссылкой на испанские СМИ.

📌 Дальше судья сразу показал Феликсу вторую желтую карточку. Так «Атлетико» остался в меньшинстве.

📌 Учитывая две желтые Феликса, игроки «Атлетико» получили шесть карточек. Футболисты «Атлетика Бильбао» – две.

📌 Mundo Deportivo разъясняет ситуацию по правилам. Если это неуважение к судье, то дисквалификация Феликса составит два или три матча. Если оскорбление – от четырех до 12.

AFLO/Global Look Press

Игрок «Атлетико» Савич подтвердил, что Феликс мог каким-то образом оскорбить судью: «Феликс бежал и не собирался бить соперника. Не знаю, что произошло дальше. Судьи должны понимать, что вы можете сказать ненужные вещи, когда у вас высокий адреналин». Тренер Симеоне вообще сказал, что сам делал подобное в матчах. И поведение этого арбитра зависит от его настроения.

Даже с таким результатом «Атлетико» возглавляет таблицу испанской Примеры. За пять матчей клуб набрал 11 очков. В этом сезоне «Атлетико» еще ни разу не проигрывал – это действующий чемпион Испании. У «Реала», «Валенсии» и «Сосьедада» остаются игры в запасе – они еще могут обогнать «Атлетико» по итогам этого тура.

Феликс пропустил старт сезона в «Атлетико» из-за травмы. Потом сыграл в трех матчах – и получил за них четыре желтые карточки. Голов он пока еще не забивал, а «Атлетико» уже два матча подряд во всех турнирах завершает нулевой ничьей. Главная шутка вокруг удаления: «С февраля Феликс набрал больше красных карточек (одну), чем голов».

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НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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