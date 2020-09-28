Спонсор «Гранады» затроллил клуб тепловой картой, где «Гранада» – это зад, а звезда «Атлетико» – член

Букмекеры тут же твит удалили. Но никак публично не извинились. Последняя запись в твиттере (на момент написания новости) – мем о том, как у болельщиков «Барселоны» болит голова из-за голов Суареса.

В комментариях под ним – просьбы отреагировать и извиниться перед «Гранадой».