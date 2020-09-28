Гранада
Примера
Жоау Феликс
Атлетико
Спонсор «Гранады» затроллил клуб тепловой картой, где «Гранада» – это зад, а звезда «Атлетико» – член
28 сентября, 12:17
«Атлетико» разгромил «Гранаду» – 6:1. И в твиттере букмекерской компании Winamax появилась спорная шутка: тепловая карта в форме задницы («Гранада») и члена (Жоау Феликс, который в том матче забил гол и отдал ассист).
Проблема в том, что Winamax – титульный спонсор «Гранады».
Клуб отреагировал и попросил публичных извинений у Winamax.
«Мы оставляем за собой право предпринять соответствующие действия в защиту интересов клуба с 89-летней историей».
Букмекеры тут же твит удалили. Но никак публично не извинились. Последняя запись в твиттере (на момент написания новости) – мем о том, как у болельщиков «Барселоны» болит голова из-за голов Суареса.
В комментариях под ним – просьбы отреагировать и извиниться перед «Гранадой».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые