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Килиан Мбаппе
№7
Нападающий
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 дек. 1998 (21) год
Рост
178
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Мечты не стоят дорого. Мечтать можно бесплатно». Мбаппе написал письмо о своем пути для всех молодых пацанов
#Килиан Мбаппе
27 февраля, 20:58
Внутри «ПСЖ» бурлит конфликт вокруг медиков
#ПСЖ
22 февраля, 18:50
Один матч «ПСЖ» без Неймара и Мбаппе – 8 голов, молодой герой и тяжелая ничья с аутсайдером
#ПСЖ
15 февраля, 21:58
Новое развлечение в «ПСЖ» – злость во время замены. Даже если команда ведет 5:0
#Килиан Мбаппе
02 февраля, 02:43
Классный вечер Мбаппе: показал новую прическу, забил 2 гола, дал автограф во время игры и поработал Санта-Клаусом
#Килиан Мбаппе
22 декабря 2019, 15:06
Вручение «Золотого мяча» – праздник доброты. Сын Месси бесился на стуле, Дрогба делал селфи на сцене
#Лионель Месси
03 декабря 2019, 01:05
Мбаппе вышел на полчаса (болеет всю осень) – забил три гола, отдал голевую, переписал пару рекордов!
#Килиан Мбаппе
23 октября 2019, 00:50
Расслабьтесь, если заметите видео, где Мбаппе толкает Неймара – оно не то, чем кажется
#Неймар
03 августа 2019, 18:47
Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?
#финансовый фэйр-плей
15 июля 2019, 14:57
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