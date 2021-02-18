Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
Два молодых зверя устроили ад на этой игровой неделе в 1/8 финала Лиги чемпионов:
1. Килиан Мбаппе потопил «Барсу» – оформил хет-трик и помог «ПСЖ» выиграть со счетом 4:1.
2. Эрлинг Холанд порвал «Севилью» – дубль, благодаря которому «Боруссия» победила (3:2).
Тот момент, когда достижение одного игрока вдохновило другого
Два интервью Эрлинга Холанда после классного матча с «Севильей»:
«Не знаю, можно ли сказать, что дело в мотивации, страсти или чем-то таком, но мы сегодня действовали четче. Не очень хорошо пропускать два гола, но классно забивать три на выезде.
У нас был хороший план. Эдин Терзич хорошо работает, я с ним постоянно на контакте общаюсь. Он сказал, что сегодня будет мой матч и я получу свои моменты – так и вышло, так что это важная победа».
Второе – про Мбаппе и его голы:
«Классно, что я забил. Обожаю Лигу чемпионов. Увидев, как Мбаппе вчера сделал хет-трик в ворота «Барселоны», я был вдохновлен, спасибо ему за это. Его голы меня подстегнули. Отличный вечер. Важно, что у нас есть три гола на выезде. Останавливаться на этом не надо, нужно и дома идти вперед».
Тут цифры по Холанду и Мбаппе. Второй забил в ЛЧ больше, но он и играет в турнире дольше
По дебюту в Лиге чемпионов
Мбаппе дебютировал в Лиге чемпионов 27 сентября 2016-го – когда вышел на замену в матче с «Байером». Тогда ему было 16 лет.
Дебют Холанда состоялся 17 сентября 2019-го. Тогда ему было 19 лет.
Важно понимать, что Мбаппе начинал с участника еврокубков. Старт карьеры Холанда пришелся на норвежский «Брюне».
По голам и матчам в ЛЧ
У Мбаппе на данный момент 24 мяча в Лиге чемпионов. У Холанда – 18. Правда, первый провел в турнире в 3 раза больше матче: 41 против 13.
У Мбаппе и Холанда общий рекорд. Вау!
И тот, и другой забили минимум 18 мячей в Лиге чемпионов до своего 21-летия. Правда, Холанд всего на один мяч отстает от Мбаппе до этой возрастной отметки: 18 против 19.
У Холанда есть время до 21 июля, чтобы догнать и перегнать Мбаппе.
Сравнение с Роналду, которому оба поклоняются
Что говорил о Роналду Холанда: «Потрясающий футболист. Легенда! Я хочу быть таким же профессионалом, как и он. Это мой кумир».
Роналду для Мбаппе – один из главных людей в жизни. Подтверждение:
За всю карьеру Роналду забил 763 гола. Это значит, что:
- До своего 35-летия Мбаппе нужно забивать по 48 голов за сезон.
- Результативность Холанда до 35 лет должна быть минимум 44 мяча за сезон.
А давайте сравним их дуэт с парой Месси-Роналду
Берем промежуток в Лиге чемпионов с начала сезона-2019/20:
⚽️ Роналду+Месси=15 голов.
⚽️ Мбаппе+Холанд=28 мячей.
Ну и просто статистика
Эрлинг Холанд – это 4 клуба, 102 матча и 59 мячей на взрослом уровне.
Килиан Мбаппе – это 2 клуба, 215 встреч и 141 забитый мяч в его взрослой карьере.
Что они говорят друг о друге
Они редко говорят друг о друге. Но когда им задают такие вопросы, то оба отзываются с уважением.
Так Холанд охарактеризовал Мбаппе: «Он, как и я, очень молод. Но у Килиана есть огромное преимущество над всеми игроками. У него есть особенный дар. Сейчас он в шаге от звания лучшего игрока. Уверен, скоро он получит «Золотой мяч».
А вот слова Мбаппе:
«Холанд – хороший форвард. Мы никогда не общались. Но, я уверен, у него большое будущее».
Но Мбаппе и Холанд не играли друг против друга.