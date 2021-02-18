Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду

Тот момент, когда достижение одного игрока вдохновило другого

Два интервью Эрлинга Холанда после классного матча с «Севильей»:

Первое:

«Не знаю, можно ли сказать, что дело в мотивации, страсти или чем-то таком, но мы сегодня действовали четче. Не очень хорошо пропускать два гола, но классно забивать три на выезде.

У нас был хороший план. Эдин Терзич хорошо работает, я с ним постоянно на контакте общаюсь. Он сказал, что сегодня будет мой матч и я получу свои моменты – так и вышло, так что это важная победа».

Второе – про Мбаппе и его голы:

«Классно, что я забил. Обожаю Лигу чемпионов. Увидев, как Мбаппе вчера сделал хет-трик в ворота «Барселоны», я был вдохновлен, спасибо ему за это. Его голы меня подстегнули. Отличный вечер. Важно, что у нас есть три гола на выезде. Останавливаться на этом не надо, нужно и дома идти вперед».