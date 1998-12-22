Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Луис Суарес
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Португалия
Франция
Дания
Нидерланды
Германия
Польша
Словакия
Италия
Хорватия
Интер
Вильярреал
Спартак
Зенит
Ахмат
Локомотив
Крылья Советов
ЦСКА
Байер
Милан
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Интер
РПЛ
Лига чемпионов
Россия
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Вильярреал
Криштиану Роналду
Спартак
АПЛ
Зенит
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Килиан Мбаппе
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
ПСЖ
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 дек. 1998 (22) года
Рост
178
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
Мбаппе молчал в ЛЧ четыре матча. Теперь – рвет топ-клубы (по два гола за игру)
#Килиан Мбаппе
08 апреля, 00:47
Неймар – архитектор: дважды порезал «Баварию» пасами и сделал первые ассисты в сезоне Лиги чемпионов
#Неймар
07 апреля, 23:22
Молодежь России прибил друг Мбаппе. В 13 лет он послал тренера, когда тот поставил его в защиту
#Жонатан Иконе
28 марта, 23:54
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
#Килиан Мбаппе
27 февраля, 15:35
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
#Килиан Мбаппе
17 февраля, 03:30
Главное про FIFA 21. Сколько стоит? Что нового? Почему ее (опять) ругают футболисты?
#киберспорт
11 сентября 2020, 23:00
#
новости спорта
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
Мбаппе впервые в полном матче ЛЧ ни разу не пробил по воротам
29 апреля, 01:55
Мбаппе вышел на второе место среди французов по голам в плей-офф Лиги чемпионов. Больше только у Бензема
08 апреля, 00:17
Мбаппе – самый молодой игрок, который забил 25 голов в Лиге чемпионов
10 марта, 23:44
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Только два игрока в истории забили 18 мячей в ЛЧ до своего 21-го дня рождения – Мбаппе и Холанд
18 февраля, 00:31
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Мбаппе повторил рекорд 1997 года, забив три гола «Барселоне» в ЛЧ. Тогда он еще не родился
17 февраля, 01:24
«Мечты не стоят дорого. Мечтать можно бесплатно». Мбаппе написал письмо о своем пути для всех молодых пацанов
#Килиан Мбаппе
27 февраля 2020, 20:58
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
24 декабря 2020, 21:10
Пути успеха через старые фото – вирусный флешмоб в твиттере. Участвуют «Ливерпуль», «Реал» и Овечкин
#мир
09 октября 2020, 12:14
«ПСЖ» из-за коронавируса потерял аж семь звезд. Без них клуб набрал состав ноунеймов и проиграл первый матч сезона
#ПСЖ
11 сентября 2020, 00:45
Помните, как все обсуждали проблемы «ПСЖ» (конфликты, травмы, ссоры)? Теперь их нет, а внутри – все хорошо
#ПСЖ
19 августа 2020, 15:09
Как звезды «ПСЖ» играли в больших финалах
#ПСЖ
19 августа 2020, 01:51
Мбаппе вспомнил мем «Лига фермеров». Так фанаты высмеивают лигу со слабыми игроками, где доминирует один клуб
#Килиан Мбаппе
16 августа 2020, 01:20
Мбаппе весь тайм с ужасом смотрел, как Неймар промахивается – потом они оба вытащили «ПСЖ» в полуфинал
#Неймар
13 августа 2020, 00:00
Внутри «ПСЖ» бурлит конфликт вокруг медиков
#ПСЖ
22 февраля 2020, 18:50
Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?
#финансовый фэйр-плей
15 июля 2019, 14:57
Один матч «ПСЖ» без Неймара и Мбаппе – 8 голов, молодой герой и тяжелая ничья с аутсайдером
#ПСЖ
15 февраля 2020, 21:58
Новое развлечение в «ПСЖ» – злость во время замены. Даже если команда ведет 5:0
#Килиан Мбаппе
02 февраля 2020, 02:43
Классный вечер Мбаппе: показал новую прическу, забил 2 гола, дал автограф во время игры и поработал Санта-Клаусом
#Килиан Мбаппе
22 декабря 2019, 15:06
Вручение «Золотого мяча» – праздник доброты. Сын Месси бесился на стуле, Дрогба делал селфи на сцене
#Лионель Месси
03 декабря 2019, 01:05
Расслабьтесь, если заметите видео, где Мбаппе толкает Неймара – оно не то, чем кажется
#Неймар
03 августа 2019, 18:47
Мбаппе вышел на полчаса (болеет всю осень) – забил три гола, отдал голевую, переписал пару рекордов!
#Килиан Мбаппе
23 октября 2019, 00:50
Мбаппе взбодрил обычный товарняк: сфотографировался с болбоем, раздал автографы, забил
#Килиан Мбаппе
16 июля 2019, 23:29
Возможно, Турция побеждает дома, потому что хитрит с расположением стадиона (да-да!)
#Турция
09 июня 2019, 10:41
Гадская весна Мбаппе: проигрывал, удалялся, ругался и намекал на трансфер
#Килиан Мбаппе
22 мая 2019, 17:26
«ПСЖ» – чемпион Франции. Главные цифры и факты
#ПСЖ
21 апреля 2019, 19:38