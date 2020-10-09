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Пути успеха через старые фото – вирусный флешмоб в твиттере. Участвуют «Ливерпуль», «Реал» и Овечкин
09 октября, 12:14
В твиттере – новый вирусный шаблон: старое фото с подписью «Как начиналось» и свежее с подписью «Как стало».
Теперь все вспоминают, как все изменилось. Особенно в спорте.
А «Саутгемптон» и «Севилья» напоминают, как все начиналось на самом деле.
Тренд быстро ушел от повода погордиться достижениями. И стал мемом.
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