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Пути успеха через старые фото – вирусный флешмоб в твиттере. Участвуют «Ливерпуль», «Реал» и Овечкин

09 октября, 12:14

В твиттере – новый вирусный шаблон: старое фото с подписью «Как начиналось» и свежее с подписью «Как стало». 

Теперь все вспоминают, как все изменилось. Особенно в спорте.

А «Саутгемптон» и «Севилья» напоминают, как все начиналось на самом деле.

Твиттер «Саутгемптона»

Твиттер «Севильи»

Тренд быстро ушел от повода погордиться достижениями. И стал мемом.

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#Севилья
#Манчестер Юнайтед
#Гарет Бэйл
#Серхио Рамос
#Александр Овечкин
#Килиан Мбаппе
#Примера
#Альфонсо Дэвис
#Вадим Евсеев
#Саутгемптон