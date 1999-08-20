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Матейс де Лигт
№4
Защитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
12 авг. 1999 (20) лет
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Да, «Ювентус» силен, но есть одна проблема
#Ювентус
22 октября 2019, 12:29
Вручение «Золотого мяча» – праздник доброты. Сын Месси бесился на стуле, Дрогба делал селфи на сцене
#Лионель Месси
03 декабря 2019, 01:05
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
26 октября 2019, 18:46
Де Лигт туго начал в «Ювентусе», но не спешите его критиковать
#Маттейс де Лигт
06 октября 2019, 23:21
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Переход Де Лигта – самый шумный трансфер межсезонья. А еще год назад о нем никто не знал
#Маттейс де Лигт
29 июня 2019, 22:28
Ctrl + Alt + De Ligt. Лучший заголовок о победе «Аякса» и ее главном герое
#Маттейс де Лигт
17 апреля 2019, 14:38