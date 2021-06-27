Де Лигт просто не был готов к этому Евро: пропустил матч из-за травмы и накосячил в важнейший момент

Де Лигт абсолютно не был готов к этому турниру, но Де Бур верил в него. Результат – ранний вылет Голландии:

🚑 За несколько дней до старта Евро де Лигт получил травму паха. Так пропустил стартовый матч Голландии против сборной Украины.

🕳 На групповом этапе де Лигт сыграл в двух матчах – против Австрии и Северной Македонии. Ничем особенным не запомнился.

🟥 В первом раунде плей-офф получил красную за глупое нарушение правил: проиграл позицию, потерял равновесие и выбил мяч рукой:

Первый голландский футболист с 2010-го, удаленный на крупном международном турнире. Предыдущий – Джон Хейтинга в финале ЧМ-2010.

Четвертый голландец, получивший красную карточку на всех крупных соревнованиях сборных. Все удаления у Голландии были в матчах против Голландии/Чехословакии.

После матча сказал: «Да, мы контролировали ситуацию, но только до моего удаления».

После красной карточки де Лигт попал в мемы: