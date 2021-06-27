Де Лигт просто не был готов к этому Евро: пропустил матч из-за травмы и накосячил в важнейший момент
Сборная Голландии вылетела с Евро-2020, совершенно неожиданно проиграв чехам в 1/8 финала – 0:2. Ключевой момент – абсолютно заслуженное удаление Маттейса Де Лигта, после которого Чехия и забила два.
Де Лигт абсолютно не был готов к этому турниру, но Де Бур верил в него. Результат – ранний вылет Голландии:
🚑 За несколько дней до старта Евро де Лигт получил травму паха. Так пропустил стартовый матч Голландии против сборной Украины.
🕳 На групповом этапе де Лигт сыграл в двух матчах – против Австрии и Северной Македонии. Ничем особенным не запомнился.
🟥 В первом раунде плей-офф получил красную за глупое нарушение правил: проиграл позицию, потерял равновесие и выбил мяч рукой:
- Первый голландский футболист с 2010-го, удаленный на крупном международном турнире. Предыдущий – Джон Хейтинга в финале ЧМ-2010.
- Четвертый голландец, получивший красную карточку на всех крупных соревнованиях сборных. Все удаления у Голландии были в матчах против Голландии/Чехословакии.
- После матча сказал: «Да, мы контролировали ситуацию, но только до моего удаления».
После красной карточки де Лигт попал в мемы:
Франк Де Бур: «Ты два сезона играешь с Кьеллини. Покажи, чем научился».
Де Лигт: «Сделано, босс!»
А еще удаление де Лигта спровоцировало небольшую разборку вокруг сборной Голландии. На 57-й минуте, почти сразу же после красной де Лигта, Франк Де Бур заменил Дониелла Малена и выпустил Квинси Промеса. Эксперты голландского ТВ (Снейдер и Ван дер Варт) раскритиковали Де Бура за эту замену. Мален – лучший ассистент Голландии на Евро-2020, но он ни разу не сыграл полный матч на этом чемпионате Европы.
Де Бур и раньше получал критику за то, что не дает Малену провести все 90 минут на поле. Но теперь ответил:
«Дониелл очень взрывоопасен, и 60 минут – это его максимум на данный момент. Я хотел пригласить Вегхорста вместо Дониелла, но мы собирались сыграть 4-4-1. В этом случае Промес принесет больше пользы».