Де Лигт туго начал в «Ювентусе», но не спешите его критиковать

Этим летом «Ювентус» заплатил за 19-летнего де Лигта 85 миллионов. Сейчас голландец – второй в истории по дороговизне защитник после Магуайра.

Но начало карьеры де Лигта в «Юве» – просто ужас. Не заладилось уже на предсезонке. Защитник регулярно ошибался, а апогеем стал гол в свои ворота в товарищеской игре против «Интера».

Это можно было списать на неофициальность матчей и акклиматизацию в новом клубе. Но сезон стартовал, а негативный шлейф все тянется.

Вообще, в начале сезона де Лигт сидел на скамейке – играла пара Кьеллини-Бонуччи. Но Кьеллини получил серьезную травму, и де Лигт появился в основе.

Первый официальный матч в основе – провал. Против «Наполи» де Лигт совершил две голевые ошибки: в одном момент упустил Ди Лоренцо на стандарте, в другом – остался в полупозиции, когда забивал Лосано.