Де Лигт туго начал в «Ювентусе», но не спешите его критиковать
Этим летом «Ювентус» заплатил за 19-летнего де Лигта 85 миллионов. Сейчас голландец – второй в истории по дороговизне защитник после Магуайра.
Но начало карьеры де Лигта в «Юве» – просто ужас. Не заладилось уже на предсезонке. Защитник регулярно ошибался, а апогеем стал гол в свои ворота в товарищеской игре против «Интера».
Это можно было списать на неофициальность матчей и акклиматизацию в новом клубе. Но сезон стартовал, а негативный шлейф все тянется.
Вообще, в начале сезона де Лигт сидел на скамейке – играла пара Кьеллини-Бонуччи. Но Кьеллини получил серьезную травму, и де Лигт появился в основе.
Первый официальный матч в основе – провал. Против «Наполи» де Лигт совершил две голевые ошибки: в одном момент упустил Ди Лоренцо на стандарте, в другом – остался в полупозиции, когда забивал Лосано.
Сегодняшний матч против «Интера» – тоже слабый. В первом тайме де Лигт дважды выдвигался за Лукаку к центру поля и оголял зону в обороне. Первый эпизод закончился выходом Лукаку против одинкого Бонуччи (тот спас). Второй – опасным ударом Латуаро. В первом эпизоде защитник по-детски ошибся в передаче, во втором был обыгран между ног.
Главная ошибка матча – игра рукой в своей штрафной. Именно из-за нее был назначен пенальти, с которого «Интер» забил и сравнял счет.
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Обрушиваться с критикой на де Лигта пока рано. Он в новом клубе, новой лиге, у специфичного тренера. Он молод, на него давит сумма, которую заплатил «Юве». А еще у него вторая по величине зарплата в Серии А после Роналду.
Тем более, де Лигт охотно учится. По информации La gazzetta dello Sport, личным тренером голландца стал недавно завершивший карьеру Андреа Барцальи. Это точно хороший фактор, который не даст де Лигту ни расслабиться, ни поникнуть.