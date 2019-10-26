Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки

Летом Маттейс Де Лигт перешел в «Ювентус» за 85 миллионов евро. Тогда Маурицио Сарри сказал, что в плане понимания состава ничего для него не изменилось: в основе все равно будет выходить пара Кьеллини-Бонуччи. Но в последний день августа Кьеллини порвал крестообразную связку колена, и теперь вместо него в старте выходит именно Де Лигт.

Мы уже писали о неудачной игре Де Лигта в дебютных матчах за «Юве»: он грубо ошибался и даже забивал в свои ворота. Сейчас его настигла крайне неприятная серия. Де Лигт в трех матчах подряд играет рукой в своей штрафной:

• В матче с «Интером» при счете 1:0 в пользе «Юве» (на видео – 00:55). Пенальти реализовал Лаутаро Мартинес, но Де Лигта спас Гонсало Игуаин. В конце второго тайма Игуаин откликнулся на передачу Бентанкура и довел счет до финальных 2:1 в пользу «Ювентуса».