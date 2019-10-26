Маттейс де Лигт
Серия А
Футбол
Криштиану Роналду
Арон Рэмзи
Лаутаро Мартинес
Гонсало Игуаин
Ювентус
Интер
Болонья
Лечче
Поделиться:
Комментарии:
0
#Маттейс де Лигт #Футбол #Криштиану Роналду #Серия А #Ювентус #Арон Рэмзи #Интер #Лаутаро Мартинес #Болонья #Гонсало Игуаин #Лечче

Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки

26 октября 2019, 18:46
Илья Егоров

Летом Маттейс Де Лигт перешел в «Ювентус» за 85 миллионов евро. Тогда Маурицио Сарри сказал, что в плане понимания состава ничего для него не изменилось: в основе все равно будет выходить пара Кьеллини-Бонуччи. Но в последний день августа Кьеллини порвал крестообразную связку колена, и теперь вместо него в старте выходит именно Де Лигт.

Мы уже писали о неудачной игре Де Лигта в дебютных матчах за «Юве»: он грубо ошибался и даже забивал в свои ворота. Сейчас его настигла крайне неприятная серия. Де Лигт в трех матчах подряд играет рукой в своей штрафной:

• В матче с «Интером» при счете 1:0 в пользе «Юве» (на видео – 00:55). Пенальти реализовал Лаутаро Мартинес, но Де Лигта спас Гонсало Игуаин. В конце второго тайма Игуаин откликнулся на передачу Бентанкура и довел счет до финальных 2:1 в пользу «Ювентуса».

• В матче с «Болоньей». Правда, здесь Де Лигту повезло: арбитр почему-то не увидел игру рукой и даже не воспользовался VAR. Промотайте до 02:56 и оцените момент.

• В матче с «Лечче». Здесь повезло меньше. Пенальти реализовали, а счет закончился ничьей – 1:1. Тяжело выигрывать, когда в заявке «Юве» нет Роналду, Рэмзи и Дугласа Косты.

Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
Что было связано с «Юве» в последнее время:
Да, «Ювентус» силен, но есть одна проблема
Сравниваем запасных «Ювентуса» и «Локо» и грустно охаем
Корейцы подают в суд на «Ювентус» из-за Роналду. Президент клуба вину отрицает
В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio. Простите, что?
Обалдеть, как мама управляет карьерой Рабьо. Поссорила с «ПСЖ», убрала из сборной и убедила на «Ювентус»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Маттейс де Лигт
#Футбол
#Криштиану Роналду
#Серия А
#Ювентус
#Арон Рэмзи
#Интер
#Лаутаро Мартинес
#Болонья
#Гонсало Игуаин
#Лечче