Корейцы подают в суд на «Ювентус» из-за Роналду. Президент клуба вину отрицает
«Ювентус» провел матч со сборной звезд южнокорейской К-Лиги. На матч в Сеуле пришло 63 тысячи зрителей, сама игра была нескучной – шесть голов на двоих (3:3). Неприятность была лишь одна, но теперь она превращается в большую проблему.
В матче не принял участия Криштиану Роналду. При этом по соглашению, заключенному с организаторами (компания The Fasta), португалец был обязан сыграть минимум 45 минут. Очевидно, что его приезд помог продать гораздо больше билетов.
Ассоциация футбола Кореи отправила ноту протеста в «Ювентус», как минимум два человека уже обратились в суд на организаторов с требованием возмещения стоимости билета ($59) и компенсации за моральный ущерб ($847).
Кому повезло больше, так это корейским детям:
Гендиректор The Fasta Робин Чанг прокомментировала ситуацию: «Когда я пошла выяснять вопрос к Недведу, он сказал: «Я тоже хотел бы видеть его на поле, но он не хочет. Извините, ничем не могу помочь». Я сильно разозлилась».
На одном из южнокорейских порталов было сформировано специальное сообщество для протестующих против невыхода Криштиану и требующих компенсацию. Как заявил один из адвокатов, обычно в таких случаях возвращается стоимость билетов, но здесь особый случай, так как компания использовала ложную рекламу. В суд подали двое, но не исключено, что число таковых может вырасти как раз до 60 тысяч.
Сам Роналду происходящее не комментирует, объясняют за него. «Он должен был играть сегодня, но не был в форме из-за мышечных проблем. Мы говорили с Андреа Аньелли (президентом «Ювентуса») и решили, что ему лучше отдохнуть», – рассказал тренер Маурицио Сарри.
Любопытно, что Сарри на пресс-конференции добавил, что готов оплатить перелет тем, кто хочет увидеть Роналду, но его слова переведены не были. При этом штраф клубу за невыход португальца по соглашению составляет всего $675 тысяч.
Что касается самого Аньелли, то он отверг все претензии корейской футбольной Ассоциации. «Каждый футболист принимал участие в матче кроме Криштиану, который по совету медперсонала должен был получить отдых из-за мышечной усталости после игры с «Интером», которая состоялась всего за 48 часов до матча в Сеуле», – так объяснил свою позицию Аньелли в письме, которое опубликовал Reuters.
Аньелли добавил, что не может быть никаких обвинений в безответственном поведении по отношению к фанатам. Он недоволен, что пришлось начинать матч на 15 минут позже, поскольку «Ювентус» потратил более двух часов на то, чтобы покинуть аэропорт – движение было очень оживленным, не было полицейского сопровождения.
У Роналду в целом еще достаточно времени для отдыха и восстановления. 10 августа «Ювентус» сыграет с «Атлетико», а турнир в Серии А начнется 25 августа матчем с «Пармой».