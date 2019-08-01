Корейцы подают в суд на «Ювентус» из-за Роналду. Президент клуба вину отрицает

«Ювентус» провел матч со сборной звезд южнокорейской К-Лиги. На матч в Сеуле пришло 63 тысячи зрителей, сама игра была нескучной – шесть голов на двоих (3:3). Неприятность была лишь одна, но теперь она превращается в большую проблему.

В матче не принял участия Криштиану Роналду . При этом по соглашению, заключенному с организаторами (компания The Fasta), португалец был обязан сыграть минимум 45 минут . Очевидно, что его приезд помог продать гораздо больше билетов.

Ассоциация футбола Кореи отправила ноту протеста в «Ювентус», как минимум два человека уже обратились в суд на организаторов с требованием возмещения стоимости билета ($59) и компенсации за моральный ущерб ($847).

Кому повезло больше, так это корейским детям: