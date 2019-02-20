У владельцев «Сити» новый клуб – теперь в Китае
Сегодня шейхи из City Football Group объявили о покупке еще одной команды. Это китайский «Сычуань Цзюню», выступающий в третьем по силе дивизионе страны.
Что известно об этой команде
В прошлом сезоне клуб занял 24 место из 28, хотя обеспечил себе неплохой отрыв от зоны вылета: у «Сынчуань» 28 очков, в то время как у команд (их три), вылетевших в лигу пониже – 11, 0 и 0.
«Сынчуань» представляет город Чэнду и играет на 42-тысячном стадионе «Лунцюаньи». Состав «Цзюню» на 100% состоит из китайских футболистов. Единственный легионер, который числится в заявке команды – главный тренер Дарио Дабац (он родом из Хорватии). Дабац выступал за дрезденское «Динамо», «Гройтер Фюрт», небольшие хорватские, арабские и китайские команды. В «Сынчуань» бывший защитник пришел в 2018-м году.
Зачем шейхам клуб из китайского подземелья
В распоряжении City Football Group уже было шесть команд:
• «Манчестер Сити»;
• «Нью-Йорк Сити»;
• «Мельбурн Сити»;
• «Иокогама Ф. Маринос»;
• «Торке»;
• «Жирона».
«Сычуань Цзюню» стала седьмой. В своем заявлении Ферран Сориано, исполнительный директор City Football Group, сказал: «Мы рады приветствовать «Сынчуань Цзюню» в нашей компании. Мы заинтересованы в развитии китайского футбола и считаем, что среди огромного населения страны есть много по-настоящему талантливых игроков. Благодаря совместной работе наши отношения с CMC Inc., China Sports Capital и Ubtech позволят выйти и той, и другой стороне на новый уровень».