У владельцев «Сити» новый клуб – теперь в Китае

Сегодня шейхи из City Football Group объявили о покупке еще одной команды. Это китайский «Сычуань Цзюню», выступающий в третьем по силе дивизионе страны.

Что известно об этой команде

В прошлом сезоне клуб занял 24 место из 28, хотя обеспечил себе неплохой отрыв от зоны вылета: у «Сынчуань» 28 очков, в то время как у команд (их три), вылетевших в лигу пониже – 11, 0 и 0.