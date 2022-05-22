Чемпионство «Ман Сити» – это три гола за шесть минут, отыгрыш с 0:2 и дубль от игрока со скамейки

Как «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ

Завершился футбольный сезон-2021/22 в Англии. Перед последним туром там было несколько интриг: чемпионство, одно место в Лиге чемпионов и еще одна вылетающая команда. С последними все определилось быстро. «Тоттенхэм» победил и сохранил четвертое место в борьбе с «Арсеналом». «Лидс» сыграл лучше соперников из «Бернли» и остался в АПЛ.

В заключительных матчах определялся чемпион Англии. Так выглядел расклад перед играми:

«Манчестер Сити» – 90 очков; «Ливерпуль» – 89 очков.

«Манчестер Сити» играл с «Астон Виллой», которую тренирует легендарный игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард. У «Ливерпуля» был матч с «Вулверхэмптоном». Соперники лидеров чемпионата ни за что не боролись – для них определялись только отдельные места в таблице. Равенство очков не устраивало «Ливерпуль»: при нем выше оставался «Манчестер Сити».