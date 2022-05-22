Чемпионство «Ман Сити» – это три гола за шесть минут, отыгрыш с 0:2 и дубль от игрока со скамейки
Как «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ
Завершился футбольный сезон-2021/22 в Англии. Перед последним туром там было несколько интриг: чемпионство, одно место в Лиге чемпионов и еще одна вылетающая команда. С последними все определилось быстро. «Тоттенхэм» победил и сохранил четвертое место в борьбе с «Арсеналом». «Лидс» сыграл лучше соперников из «Бернли» и остался в АПЛ.
В заключительных матчах определялся чемпион Англии. Так выглядел расклад перед играми:
- «Манчестер Сити» – 90 очков;
- «Ливерпуль» – 89 очков.
«Манчестер Сити» играл с «Астон Виллой», которую тренирует легендарный игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард. У «Ливерпуля» был матч с «Вулверхэмптоном». Соперники лидеров чемпионата ни за что не боролись – для них определялись только отдельные места в таблице. Равенство очков не устраивало «Ливерпуль»: при нем выше оставался «Манчестер Сити».
Событий в матчах было много, но «Манчестер Сити» не потерял титул даже на минуту. Вот последовательность по голам:
- «Ливерпуль» пропустил. «Ман Сити» – чемпион;
- «Ливерпуль» сравнял. «Ман Сити» – чемпион;
- «Ман Сити» пропустил. «Ман Сити» – чемпион;
- «Ман Сити» пропустил второй гол. «Ман Сити» – чемпион;
- «Ман Сити» отыграл один мяч. «Ман Сити» – чемпион;
- «Ман Сити» сравнял счет. «Ман Сити» – чемпион;
- «Ман Сити» забил третий мяч. «Ман Сити» – чемпион.
- «Ливерпуль» забил второй гол. «Ман Сити» – чемпион.
- «Ливерпуль» забил третий мяч. «Ман Сити» – чемпион.
В матче «Ман Сити» и «Астон Виллы» все перевернулось за шесть минут. На 76-й «Манчестер Сити» отыграл первый мяч, а на 81-й уже забил третий. Дубль оформил Илкай Гюндоган. «Ливерпуль» забил победные голы в момент, когда «Манчестер Сити» повел в счете. Поэтому его итоговая победа никак не повлияла на расклады по чемпионству.
Итог сезона АПЛ:
- «Манчестер Сити» – 93 очка;
- «Ливерпуль» – 92 очка.
Факты вокруг победы «Ман Сити»: первый титул в сезоне, эффект Стерлинга и легендарные замены
• «Манчестер Сити» взял первый титул в сезоне-2021/22. Ранее клуб вылетел из английских кубков и проиграл полуфинал Лиги чемпионов «Реалу». Все началось с поражения в Суперкубке от «Лестера» (0:1). Потом был вылет из Кубка лиги от «Вест Хэма» в серии пенальти. «Ливерпуль» ранее обыграл «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии, а теперь едва не обошел в таблице АПЛ.
• Параллельно «Ливерпуль» претендует на другие трофеи в этом сезоне. В двух финалах английских кубков клуб ранее обыграл «Челси». Теперь остается финал Лиги чемпионов. Там «Ливерпуль» сыграет против «Реала», который в этом веке еще не проиграл ни одного финала ЛЧ. В 2018-м «Ливерпуль» уже проигрывал ему финал Лиги чемпионов со счетом 1:3. В той игре забивал Салах.
• В конце сезона Рахим Стерлинг регулярно выходил в основе «Ман Сити» в матчах АПЛ. Четыре игры с ним в старте «Ман Сити» выиграл с общим счетом 19:2. Потом Стерлинг остался в запасе на матч с «Вест Хэмом» (2:2). Против «Астон Виллы» (3:2) он вышел на замену. Именно Стерлинг сделал голевой пас на первый гол Илкая Гюндогана. Все голы «Сити» забил с ним на поле.
• Илкай Гюндоган забил за весь сезон АПЛ восемь голов. Все его мячи до последнего тура были в матчах, где Гюндоган играл с первых минут. Он вообще выходил на замену всего семь раз и обычно ничем не запоминался. В игре с «Астон Виллой» Гюндоган появился на 68-й минуте. Дальше – тот самый победный дубль. Из игроков замены отметился и Зинченко (голевая).
• Родри – еще один автор гола из матча «Ман Сити» и «Астон Виллы». Он в этом сезоне забивал за «Сити» в семи разных играх АПЛ. Во всех матчах с голами Родри «Манчестер Сити» в итоге побеждал. Для Родри сезон-2021/22 стал самым результативным в карьере. До этого он никогда не забивал в АПЛ и Примере больше трех голов за один сезон. Тут есть еще и два ассиста.
• Юрген Клопп взял шесть трофеев в «Ливерпуле». Два из них – в этом сезоне. До этого «Ливерпуль» уже выигрывал с ним чемпионат, два кубка и Клубный чемпионат мира. До прихода Клоппа «Ливерпуль» брал последнее чемпионство в Англии еще в сезоне-1989/90. При Клоппе: титул и два вице-чемпионства. Первое было в сезоне-2018/19 – титул тогда опять ушел «Сити».