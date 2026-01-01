Родри

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Впервые за 62 года Германия пропустила три гола за первый тайм
#Германия
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Чемпионство «Ман Сити» – это три гола за шесть минут, отыгрыш с 0:2 и дубль от игрока со скамейки
#Манчестер Сити
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