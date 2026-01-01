Юссуфа Мукоко

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Футбол
16-летний Мукоко – самый молодой автор гола в Бундеслиге
#Юссуфа Мукоко
Футбол
Мукоко вышел в матче с «Зенитом» и стал самым юным игроком в истории ЛЧ
#Юссуфа Мукоко
Футбол
Юссуфа Мукоко – самый молодой игрок в истории Бундеслиги. 20 ноября ему исполнилось 16 лет
#Юссуфа Мукоко
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16-летний тип из «Боруссии» уже играет в Лиге чемпионов (рекорд). Ради него Бундеслига поменяла правила
#Юссуфа Мукоко
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