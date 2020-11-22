Юссуфа Мукоко
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Боруссия Д
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#Юссуфа Мукоко #Футбол #Бундеслига #Боруссия Д

Юссуфа Мукоко – самый молодой игрок в истории Бундеслиги. 20 ноября ему исполнилось 16 лет

22 ноября, 00:39

«Боруссия» разгромила «Герту» со счетом 5:2. В этой игре Эрлинг Холанд забил четыре мяча, а Юссуфа Мукоко вышел на замену.

Матч завершен
Герта
Берлин
Кунья 33
Кунья 79
2:5
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Холанд 47
Холанд 49
Холанд 62
Геррейру 70
Холанд 79

В Бундеслиге разрешено заявлять игроков, которым исполнилось 16 лет. Когда Мукоко отметил 16-летие, сразу попал на игру с «Гертой». Его возраст на момент выхода на поле – 16 лет и 1 день.

Мукоко уже имеет контракт с «Боруссией» до лета 2022 года и персональное соглашение с Nike. Он родился в Камеруне, но играет за юношеские сборные Германии.

До этого самым молодым игроком в истории Бундеслиги считался Нури Шахин. Он дебютировал за «Боруссию» в возрасте 16 лет и 7 месяцев.

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