Юссуфа Мукоко
Футбол
Боруссия Д
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#Юссуфа Мукоко #Футбол #Боруссия Д

16-летний Мукоко – самый молодой автор гола в Бундеслиге

8 часов назад

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

«Боруссия» проиграла «Униону» (1:2) в 13-м туре Бундеслиге. 16-летний Юссуфа Мукоко вышел в стартовом составе.

Мукоко забил единственный гол «Боруссии» в матче. Для него это первый гол в сезоне. Возраст Мукоко на момент гола – 16 лет и 28 дней.

До этого Мукоко стал самым молодым игроком, который вышел на поле в матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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