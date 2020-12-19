16-летний Мукоко – самый молодой автор гола в Бундеслиге

«Боруссия» проиграла «Униону» (1:2) в 13-м туре Бундеслиге. 16-летний Юссуфа Мукоко вышел в стартовом составе.

Мукоко забил единственный гол «Боруссии» в матче. Для него это первый гол в сезоне. Возраст Мукоко на момент гола – 16 лет и 28 дней.

До этого Мукоко стал самым молодым игроком, который вышел на поле в матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.