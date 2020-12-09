Билли Куметио
Лига чемпионов
Футбол
Ливерпуль
Мидтьюлланд
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#Билли Куметио #Лига чемпионов #Футбол #Ливерпуль #Мидтьюлланд

Самый молодой дебютант «Ливерпуля» в ЛЧ – двухметровый пацан, который был болбоем при 4:0 над «Барсой»

09 декабря, 23:45

Билли Куметио – самый молодой игрок (18 лет и 25 дней), который дебютировал за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. В матче с «Аталантой» он сидел в запасе. Против «Мидтьюлланда» – после перерыва вышел на замену вместо Фабиньо и провел на поле тайм.

Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Шольц 62
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 1

Кто этот парень?

🇫🇷 Куметио родился во Франции и играл в академии «Лиона», откуда перешел в «Орлеан». В 2018 году он присоединился к «Ливерпулю», с которым летом подписал профессиональный контракт.

🏔️ Куметио раньше играл на позиции левого вингера, но вымахал до 1,95 м и перешел в защиту: «Я пытался создать свой собственный стиль, но в данный момент ван Дейк действительно вдохновляет меня. Мне нравится смотреть, как он делает игру очень и очень хорошо. Иногда я пытаюсь подражать ему».

🔞 В ноябре Куметио исполнилось 18 лет. В 16 он попал в заявку на матч Кубка английской лиги против «Арсенала» (5:5), а летом просидел в запасе на матче за Суперкубок Англии – тоже против «Арсенала».

💥 Куметио был болбоем на матче, когда «Ливерпуль» сделал камбек против «Барселоны»: «Это меня сильно завело. Когда я сидел так близко к полю и видел футболистов, это действительно вдохновляло меня».

📈 Клопп проводил с ним индивидуальные тренировки по тактике и отмечал антропометрию: «Малыш Билли не похож на ребенка! На мой взгляд, у него лицо ребенка, но все остальное – «вау!» Я сказал ему: «Когда я видел тебя в последний раз, ты был сантиметров на двадцать меньше, если не ошибаюсь». Это что-то особенное. Да, он большой талант».

🗯️ В инстаграме (80 тысяч подписчиков и галочка) Куметио цитирует библию: «То, что кажется невозможным для тебя, не является невозможным для бога. «Ибо нет ничего невозможного для бога».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ФК «Ливерпуль»
Молодость
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