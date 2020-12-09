Самый молодой дебютант «Ливерпуля» в ЛЧ – двухметровый пацан, который был болбоем при 4:0 над «Барсой»

🔞 В ноябре Куметио исполнилось 18 лет. В 16 он попал в заявку на матч Кубка английской лиги против «Арсенала» (5:5), а летом просидел в запасе на матче за Суперкубок Англии – тоже против «Арсенала».

💥 Куметио был болбоем на матче, когда «Ливерпуль» сделал камбек против «Барселоны»: «Это меня сильно завело. Когда я сидел так близко к полю и видел футболистов, это действительно вдохновляло меня».

📈 Клопп проводил с ним индивидуальные тренировки по тактике и отмечал антропометрию: «Малыш Билли не похож на ребенка! На мой взгляд, у него лицо ребенка, но все остальное – «вау!» Я сказал ему: «Когда я видел тебя в последний раз, ты был сантиметров на двадцать меньше, если не ошибаюсь». Это что-то особенное. Да, он большой талант».