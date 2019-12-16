Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лион
Лион
Подписаться
Сайт
ol.fr
Страна
Франция
Стадион
Стад де Люмьер
Тренер
Руди Гарсия
Р. Гарсия
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Конец сезона во Франции: «ПСЖ» готов играть за рубежом, «Лион» хочет в ЛЧ, все ждут рекордного ТВ-контракта
#Лига 1
29 апреля, 17:10
200 фанатов «Лиона» и «Сент-Этьена» подрались в центре города. Били друг друга дубинками, но разбежались после первой сирены
#Лига 1
01 марта, 17:57
В декабре «Лион» ослаб из-за потери двух лидеров. И все равно обыграл «Ювентус»
#Лион
27 февраля, 01:50
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
#АПЛ
25 февраля, 13:20
Бьет всех по голове (даже судью!), наполучал десяток красных, привозит тупейшие автоголы – о, какого персонажа мы нашли в «Лионе»
#Марсал
11 февраля, 18:55
С этой быстрой шпаргалкой интриг смотреть 1/8 финала ЛЧ будет интереснее
#Лига чемпионов
16 декабря 2019, 15:23
«Лион» мрачнейший: фанаты травят легионера, два лидера одновременно сломались, результаты – фу, тренер всех бесит
#Лион
16 декабря 2019, 14:43
В группе «Зенита» теперь страшный расклад. Можно выйти в плей-офф или вообще вылететь из еврокубков
#Лига чемпионов
28 ноября 2019, 01:30
Показать еще